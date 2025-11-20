Hallgatói MI Kódexet adott ki az ELTE

A felsőoktatási intézmények számára - mint a legtöbb közoktatási intézménynél - komoly fejtörést okoz napjainkban, hogy a mesterséges intelligencia eszközök hogyan illeszthetők be az oktatási folyamatokba, illetve a tanulói jogviszonnyal rendelkezők milyen keretek közt használhatják fel az AI-t a különböző feladatok elvégzése során.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ELTE kari és hallgatói érdekképviseleti (EHÖK) delegáltjaiból álló kodifikációs bizottság előkészítését követően október végén egy rektori utasítással megjelent az intézmény "Hallgatói MI Kódexe", mely a fenti kérdéskört igyekszik körbe járni, tisztázni.

fotó: elte ÁJK

A kódex minden egyetemista számára megengedi az AI eszközök használatát, azonban rögzíti azt is, hogy ezek csak kiegészítő, támogató szerepet tölthetnek be a tanulásban és a hallgatói munkában, nem helyettesíthetik az emberi kreativitást, döntéshozatalt és kritikus gondolkodást. Lefekteti továbbá, hogy a hallgatókat nem érheti hátrány azért, mert jogszerűen és a kódex szerint támogatott módon használják az AI-t, ugyanakkor szigorú következmények terhelik azokat, akik az etikai és szabályozási kereteket megsértik.

Az utasítás az első órára való felkészüléstől a projektfeladatok elkészítésén át a szakdolgozat beadásáig, vagyis a teljes hallgatói életpálya során támogatja az AI-eszközök felelős használatát. Segíthet például a szakirodalom-feldolgozásban, a témakeresés és projektindítás során, valamint támogathatja az írói blokk leküzdését, a nyelvi szerkesztést, és ötleteket adhat a vizualizációhoz is.

A hallgatók ugyanakkor minden esetben kötelesek dokumentálni azt, ha munkájukhoz AI-eszközöket használtak, kötelesek gyakorolni a kritikai ítélőképességüket, emellett kifejezetten tilos a még nem publikált kuitatási eredmények, bizalmas információk, személyes adatok inputként való felhasználása az eszközök tanítása során.

Oktatási és kutatási kötelességszegésnek, tudományetikai vétségnek minősül, és a plágiummal azonos megítélés alá esik az AI-eszközök által generált eredmények vagy tartalom (szöveg, kép, hang, kód) forrásmegjelölés nélküli átvétele, azaz saját munkaként, szellemi alkotó tevékenység eredményeként való bemutatása.

A vizsgák és zárthelyi dolgozatok során az AI-eszközök használata tilos.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kilenc kara december közepéig dolgozza ki az egyes tudományterületek sajátosságait figyelembe vevő, kari szintű speciális szabályokat. Ezeket a karok legkésőbb 2026. január 31-ig közzéteszik, a szabályok ettől az időponttól kezdve kötelezőek a hallgatókra nézve. A végrehajtást az egyetem mesterséges intelligenciáért felelős rektori biztosa felügyeli.