Összerúgta a port a VMware és a Siemens

A Broadcom tulajdonában álló VMware beperelte a Siemens amerikai leányvállalatát annak vádjával, hogy az ipari óriáscég licencek nélkül, jogosulatlanul használt VMware-termékeket több ezer példányban. A cég március 21-én nyújtotta be a keresetet az amerikai Delaware kerületi bíróságán – szúrta ki a The Register. Az egész ügyet megelőzte, hogy a két cég között 2012 óta fennálló licencmegállapodás, a Master License and Service Agreement (MOLSA) alapján a Siemens próbált egyezségre jutni bizonyos szoftverek kiterjesztett támogatásáról és karbantartásáról tavaly szeptemberben. A cég elkészítette az általa használt VMware-szoftverek listáját, ami problémásnak bizonyult, mert a VMware-termékek telepítései messze meghaladták a Siemens által ténylegesen megvásárolt licencek számát.

A Siemens eleinte ragaszkodott ahhoz, hogy a lista korrekt, és követelte a VMware-től annak elfogadását, továbbá azzal is fenyegetőzött, hogy bepereli a virtualizációs óriást, ha nem nyújt számára támogatási szolgáltatásokat a felsorolt ​​termékekhez. Később a cég megváltoztatta álláspontját, és egy, a VMware nyilvántartásával jobban egyező, felülvizsgált listát nyújtott be, miközben nem szolgáltatott magyarázatot a korábban benyújtott dokumentum állítólagos pontatlanságával kapcsolatban.

A VMware-nek az sem tetszett, hogy a Siemens állítólag nem engedélyezte a szoftverhasználat auditálását, amit más ügyfelek általában együttműködően elfogadnak, és nem elleneznek. Mivel a Broadcom virtualizációs üzletága nem tudta felmérni a valódi helyzetet, így a per indítása mellett döntött, melynek útján kártérítést szeretne kérni. A Siemens a maga részéről úgy gondolja, hogy joga lett volna a támogatási szolgáltatások egyéves megújítására, de a VMware nem teljesítette a kérését.

A kereset benyújtása utáni napokban a VMware bejelentette, hogy megváltoztatja a termékek letöltésének módját az ügyfelek számára: a korábbi megosztott URL-es rendszerrel szemben egy dedikált weboldalon lehet csak hozzáférni a szoftverekhez „letöltési tokenekkel”, melyek hozzáférhető lesz a szükséges kód. Minden token egyedi lesz, így egyértelműen azonosíthatóvá válik a letöltő is. A VMware szóvivője szerint ez a szigorúbb rendszer biztosítani fogja, hogy az ügyfelek és a csatornapartnerek biztonságosan és megbízhatóan hozzáférhessenek legújabb szoftverekhez.