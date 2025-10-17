MacBook Pro: még egy évet kell várni a nagy dobásra

Idén az eddig megszokott menetrendtől kissé eltérően frissítette elsősorban kreatív profiknak szánt MacBook Pro termékcsaládját az Apple, hiszen az M5 rendszerprocesszort ezúttal csak az alapmodell kapta meg, ráadásul több, idénre várt vérfrissítés sem került bele az ötödik generációs M-processzort használó Macekbe.

Helyette a termékvonal eddigi talán legkomolyabb vérfrissítésére jövő év végén, de könnyen lehet, hogy csak 2027 elején kerülhet majd sor, legalábbis Mark Gurman, a Bloomberg rendszerint jól értesült Apple-szakértője szerint.

Az M-sorozatú processzorok bevezetése óta a portfólió eddig legnagyobb ráncfelvarrásába többek között érintésre reagáló OLED-kijelzőt valamint vékonyabb és könnyebb burkolatot várnak, ám idén az OLED panelek beszállítói láncával kapcsolatos pontosan meg nem határozott probléma miatt ezek az újdonságok mégsem kerülhettek piacra - írja Gurman.

Az érintőpanellel felszerelt MacBook Pro modellekbe már a következő generációs, M6 processzor kerülhet majd, a kijelző felső élén elhelyezett webcam pedig a notch helyett az iPhone-okhoz hasonló dynamic island - kamerasziget elrendezést fogja kapni. További változás, hogy az érintőpaneles használat miatt a zsanérokat is megerősíti majd a gyártó.

A fentiektől függetlenül az M5 sorozatú rendszerprocesszor nagyobb teljesítményű tagjai, így az M5 Pro és Max variánsok a jövő év elején jelenhetnek meg a MacBook Pro gépekben, melyek az M5-tel szerelt, most bemutatott modellhez képest nem rendelkeznek majd további, számottevő újdonsággal. Ugyanebben az időpontban várhatók az M5 processzorral ellátott MacBook Air modellek is.