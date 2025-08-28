A Samsung hazájában is betiltják az iskolai mobilozást

A dél-koreai általános- és középiskolában is le kell majd adniuk a tanulóknak az iskolába belépve az okostelefonjaikat és egyéb okoseszközeiket - a jövő januártól életbe lépő korlátozásról most hozott döntést a helyi törvényhozás. Az ázsiai ország ezzel azon országok - köztük Magyarország - egyre szélesebb köréhez csatlakozik, ahol valamilyen módon korlátozzák a hasonló eszközök használatát a tanórákon.

A The New York TImes beszámolója szerint többi szabályozáshoz hasonlóan a koreai jogszabály is egyfajta "puha szabályozásnak" minősül, legalábbis abban a tekintetben, hogy nem jelöl ki semmilyen büntetést vagy egyéb (jog)következményeket a tiltó intézkedések megszegése miatt, emellett egészségügyi okokból és esetileg tanulmányi céllal továbbra is használhatják a tanulók ezeket az eszközöket az órákon.

A jogszabály megszületése nem minden előzmény nélküli, Dél-Koreában ugyanis már 2023-tól kezdődően egy ajánlás alapján megkezdték az oktatási intézmények az okoseszközök használatának korlátozását.

Egy 2024-es kormányzati tanulmány pedig azt az eredményt hozta, hogy a gyermekek, illetve fiatalkorúak 43%-a a negatív hatások ismerete ellenére képtelen kontrollálni az okostelefon-használatát, azaz lényegében nem tudja letenni a kezéből a telefont.

Dél-Korea mellett egyebek közt Franciaországban, Finnországban, Olaszországban, Hollandiában, Kínában és több amerikai államban is hatályban vannak hasonló korlátozások, Magyarországon pedig az előző tanévben lépett hatályba az okoseszközök oktatási intézményi használatát szabályozó kormányrendelet.