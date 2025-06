Böngésző, heti egymilliárd lekérdezés - nagyra tör a Perplexity

Több mint 780 millió keresési lekérdezést indítottak májusban a felhasználók az egyik legnépszerűbb, feltörekvő mesterséges intelligencia alapú kereső- és kutatószolgáltatásban, a Perplexityben - jelentette be az AI startup vezérigazgatója, Aravind Srinivas a Bloomberg Tech Summiton tartott csütörtöki előadásában.

A cégvezető szerint a lekérdezések száma hónapról-hónapra stabilan 20% felett bővül, ezzel a növekedési ütemmel pedig egyáltalán nem irreális a heti egymilliárdos álomhatár elérése sem. Srinivas beszédében emlékeztetett, hogy a Perplexity 2022-as indulásának első napján 3000 kérdést intéztek a rendszerhez, ez a szám emelkedett most nagyjából 30 millióra.

A növekedés motorját részben a Perplexity sikeresnek mondható partnerstratégiája adja. A legnépszerűbb nagy nyelvi modelleket, így többek között a Gemini 2.5- Pro-t, a Claude 4.0 Szonettet, a Grokot vagy éppen a GPT-4.1 -et használó rendszert részben a hardvergyártókon keresztül igyekszik minél több felhasználóhoz eljuttatni a cég. A Perplexity már megállapodott a Motorolával arról, hogy a gyártó bizonyos készülékein natív asszisztensként jelenjen meg, de a legfrissebb pletykák szerint a Samsunggal is formálódik már hasonló megállapodás.

A Perplexity-t emellett marketingjellegű együttműködésekkel is népszerűsíti a vállalat, olyan partnerek segítségével, mint a Revolut vagy a Deutsche Telekom, melyek bizonyos feltételek teljesülése esetén időszaki vagy állandó jelleggel Pro előfizetést tesznek elérhetővé az ügyfeleik számára.

A fentieken túl a mesterséges intelligencia által indított webes forradalomra készül a Perplexity vadonatúj böngészője, a Comet, melynek megjelenése Srinivas korábbi, X-en közzétett posztja alapján ezekben a hetekben lehet esedékes.

A cégvezető szerint a Comethez hasonló megoldások fejlesztését a mesterséges intelligencia felhasználási körének bővülése, átalakulása teszi aktuálissá. A Perplexity arra készül, hogy a jövőben az AI nem pusztán válaszokat ad majd a feltett kérdésekre, hanem komplex feladatokat is egyre gyakrabban végez majd el a felhasználó helyett a böngészőben.

Ilyen helyzetben versenyelőnyben lehet az a piaci szereplő, mely saját böngészővel is rendelkezik, nem utolsósorban ezzel hatékonyabbá válhat a felhasználók követése is, mely a célzott hirdetések házon belüli értékesítését is hatékonyan fel lehet futtatni.