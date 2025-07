Gigászi összegért cserélhet gazdát a Semilab amerikai érdekeltsége

A magyar technológiai nagyvállalatok körében ugyan folyamatosan háttérbe húzódó, de szinte megkerülhetetlen tényező az 1989-ben alapított Semilab, mely a globális félvezető-gyártási lánc egyik meghatározó, egyben legnagyobb magyar eszköz- és megoldásszállítója. Termékeit többek között waferek hibafeltáró vizsgálatához, félvezető lapkák lemezellenállás-méréséhez és más, félvezető gyártás-monizotozási folyamatokhoz használják.

A cég ezzel együtt olyannyira a radar alatt maradt a nyilvánosság számára, hogy azt is csak két héttel később tudta meg a sajtó, hogy eladta az amerikai üzletágát - méghozzá csillagászati összegért cserébe.

A 24.hu riportja szerint az amerikai Onto Innovation Inc., mely szintén a félvezetőgyártásban érdekelt, főként mérő- és ellenőrző rendszereket illetve litográfiás és adatelemző szoftvermegoldásokat fejleszt. A cég június utolsó napján jelentette be, hogy a Semilab USA-ért

545 millió dollárt, azaz napi árfolyamon átszámítva körülbelül 185 milliárd forintot fizet.

A Semilab amerikai cége a cikk szerint anyagelemzéssel foglalkozik, a felvásárlással az Onto jelentős kompetenciához jut a területen, nem mellékesen a cég értéke ezzel 130 millió dollárral nőtt a tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentáció szerint.

a semilab AFM-3000 típusú automatizált atomi erő mikrószkópja (fotó: semilab)

A száz százalékban magyar tulajdonú Semilab csoport az MTA Műszaki Fiziaki Kutatóintézetének tudósai alapították 1989-ben, azóta pedig számos külföldi leányvállalat jött létre az anyacég égisze alatt többek közt Kínában, Dél-Koreában, Japánban és az Egyesült Államokban.

Az 1100 főt foglalkoztató magyarországi részvénytársaság tavaly 53 milliárdos forgalom mellett 11 milliárd forintot meghaladó nyereséget ért el.

A tranzakció lezárásához az amerikai és magyar versenyhatóságoknak is áment kell mondaniuk az ügyletre.