Egyre több lopott okostelefon válhat levélnehezékké

Egy okostelefon komoly értéket képvisel és mint olyan, sokáig kedvelt célpontja volt a zsebtolvajoknak és besurranó tolvajoknak - ez a trend azonban a készülékszoftverekbe épített újabb védvonalaknak köszönhetően jelentős mértékben visszaszorulhat a jövőben.

A platformtulajdonosok, azaz a Google és az Apple az utóbbi években egyre komolyabb és nehezebben megkerülhető védelmi mechanizmusokat építenek be az operációs rendszerekbe, melynek köszönhetően egy ellopott készülék értékesítése, illetve értékesíthető állapotba hozása a korábbinál jelentősen nagyobb befektetett energiát és akár komoly szaktudást igényel.

Ilyen védvonal az a korábban bejelentett Indetity Check funkció, mely mostantól elérhető az Android 15-öt futtató Pixel okostelefonokon, illetve rövidesen használható lesz a Samsung One UI 7-vel érkező, vagy arra frissített Galaxy készülékeken is (tehát elsőként a tegnap bejelentett S25 sorozat tagjainál).

Az Identity Check feladata, hogy védje a készülék kritikus beállításait és a felhasználói fiókot, mégpedig úgy, hogy bizonyos funkciók eléréséhez (ilyen például a készülék gyári állapotba hozása, a PIN- vagy jelkód megváltoztatása stb.) kötelezővé teszi az előzetes biometrikus azonosítást, ezáltal biztosítva például azt, hogy egy tömegközlekedési eszközön lelesett feloldókóddal ne lehessen a rendszert alapállapotba hozni.

A kötelező biometrikus azonosítás csak a megbízhatónak jelölt lokációk esetében (pl otthon vagy munkahely) hagyható el - a funkciót a rendszer nem kapcsolja be automatikusan, azt a felhasználónak kell aktiválnia.

A Google tavaly októberben jelentette be, hogy az Android operációs rendszer számos új, a telefontolvajok életét megnehezítő funkcióval egészül ki. Ilyen a már Android 10-es készülékeknél is elérhető, mesterséges intelligenciára épülő Theft Detection Lock vagy éppen az Offline Device Lock. A funkciók bevezetését a cég a Google Play Services frissítésével végezte, azaz az új védvonalak megjelenéséhez nincs szükség az operációs rendszer frissítésére.

Szinte egy az egyben az Identity Checkhez hasonló funkciót régóta, egész pontosan az iOS 17.3-as kiadása óta kínál az Apple az iPhone-ok esetében is. Az iOS 18-as verziójával pedig már egy olyan védvonal is bekerült az operációs rendszer repertoárjába, mely a lopott készülékek alkatrészként történő értékesítését is meghiúsíthatja azzal, hogy a telefon kulcsfontosságú alkatrészeit sorozatszám alapján az Activation Lock rendszeren keresztül a tulajdonos Apple ID-jéhez rendeli.