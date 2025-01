Saját kardjába dőlt a Sonos vezérigazgatója

Hétfőn azonnali hatállyal távozott pozíciójából Patrick Spence, az elsősorban vezeték nélküli hangszóróiról és prémium minőségű headseteiről ismert Sonos vezérigazgatója. Az esetnek eddig önmagában nem lenne komolyabb hírértéke, Spence ugyanakkor alighanem a történelem első olyan cégvezetője, akinek egy félresikerült alkalmazásfrissítés, illetve annak katasztrofális következményei miatt kellett távoznia.

A Sonosra valóságos népharag zúdult tavaly májusban, amikor a vállalat kapkodva kiadta a hangrendszereinek használatához többé-kevésbé nélkülözhetetlen vezérlőapplikáció új verzióját, mely hemzsegett a bugoktól és a felhasználók által korábban széles körben használt alapfunkciók hiányoztak belőle.

2025: neked mennyi pénzt ér meg a home office? Itt vannak az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2025-ös prognózisaink. Itt vannak az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2025-ös prognózisaink.

2025: neked mennyi pénzt ér meg a home office? Itt vannak az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2025-ös prognózisaink.

A legnagyobb jóindulattal is félkésznek minősíthető alkalmazás ráerőltetése a vevőkre a dominoeffektus iskolapéldáját eredményezte, a Sonosban pedig nem csak a felhasználók bizalma rendült meg komolyan, hanem a dolgozóké is, amit csak tetézett, hogy az ügy közvetett folyományaként még létszámleépítést is kénytelen volt végrehajtani a menedzsment tavaly nyáron.

A cég többször megpróbált bocsánatot kérni a felhasználóktól, több olyan intézkedést is bejelentett, melyek azt hivatottak garantálni, hogy a jövőben hasonló eset nem fordul elő, ekkora azonban már teljes volt a PR-katasztrófa, amivel az időközben leszerződtetett krízismenedzsment-csapat sem tudott mit kezdeni.

Végül január közepére megtörtént az addig elképzelhetetlen: a sebtiben kiadott alkalmazás okozta károk Spence fejébe kerültek. A leköszönő cégvezető több mint egy évtizeden át dolgozott a Sonosnál, ebből nyolc évet a cég első számú vezetőjeként, helyére átmenetileg az a Tom Conrad került, aki a Pandora születésénél is bábáskodott, illetve a Snap alelnöki pozícióját is betölti.