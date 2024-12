Drága előfizetéssel újít a ChatGPT

Új előfizetési szintet tett elérhetővé az OpenAI a ChatGPT-ben, ami az eddig választható konstrukciónál lényegesebben drágább. A havi 200 dollárba (kb. 78 ezer forint) kerülő ChatGPT Pro előnye, hogy korlátlan hozzáférést biztosít a szolgáltatás összes AI-modelljéhez, beleértve az érvelésben erős o1 modell egy teljes verzióját.

Jason Wei, a műszaki stáb tagja szerint a Pro csomag előfizetői leginkább a power userek lehetnek, akik az olcsóbb szinteken rendelkezésre álló modellek által nyújtott képességeknél fejlettebb szintre szeretnének lépni matematika, programozás és írás területén.

Az o1 nem csak a ChatGPT Pro előfizetéssel érhető el, minden ChatGPT felhasználó hozzáférhet a modellválasztón keresztül, bár a Pro-t használók egy fejlettebb o1 pro kiadást kapnak, ami a nehezebb kérdésekre hatékonyabban válaszol. A válaszok generálása azonban kicsivel tovább tart, így a szolgáltatás egy folyamatjelző sávot jelenít meg, és alkalmazáson belül küld értesítést, ha elkészült a válasz.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába. Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

A cég szeptemberben tette elérhetővé az o1 előzetesét, melyhez képest azóta sokat fejlődött a jelenleg használható verzió: gyorsabb, hatékonyabban érvel, jobban teljesít kódolásban és matematikai feladatokban. Mostanra már feltöltött képek tartalmával kapcsolatosan is képes érvelni, és 34 százalékkal sikerült javítani a pontosságot a "nehéz valós életbeli kérdésekkel" kapcsolatban, ahogy fogalmaz az OpenAI.

A ChatGPT Plusnál közel tízszer drágább Pro csomagot valószínűleg nehéz feladat lesz vonzóvá tenni a felhasználóknak, sokan már a Plus-t is drágának találják, ráadásul a The New York Times szerint ezen a szinten is drágulás várható, 2029-ig havi 44 dollárra emelhetik a Plus előfizetés havidíját.

Az agresszív lépések arra mutathatnak, hogy a befektetői nyomását egyre jobban érezheti a cég, mely kénytelen lesz csökkenteni veszteségeit. Az OpenAI havi bevétele augusztusban elérte a 300 millió dollárt, de idén összesen 5 milliárd dolláros veszteséggel számolhat. A ChatGPT továbbra is az OpenAI egyik legnagyobb bevételi forrása, a platformnak több mint 300 millió heti aktív felhasználója van, ebből körülbelül 10 millió előfizető.