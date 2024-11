Antitröszt-vizsgálat indul a Microsoft ellen az USA-ban

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) széleskörű trösztellenes vizsgálatot indít a Microsoft ellen, ami a felhőalapú számítástechnikai és szoftverlicenc-üzletágon keresztül a kiberbiztonsági szolgáltatásokig számos területre kiterjed. Az ügynökség ezzel már az ötödik big tech céget szorongatja az elmúlt években. Az ügy több száz oldalnyi dokumentáció összeállítását igényli, a Microsoft versenytársai és partnerei által begyűjtött információkat beleértve.

A vizsgálat egyik fókusza a Microsoft különféle produktivitási és biztonsági szoftvereinek Azure-felhővel való összekapcsoltságén lesz, aminek már csak az is alapot szolgáltat, hogy a cég az USA kormányhivatalainak szoftverszállítója. Az aggályok szerint a cég visszaélhet piaci dominanciájával, mivel licencfeltételei megnehezítik, hogy az ügyfelek az adataikat az Azure felhőszolgáltatásból más platformokra vigyék át. A versenytársak szerint az ügyfelek így be vannak zárva az ökoszisztémába, és tekintettel arra, hogy a Microsoft a világ egyik legmeghatározóbb szoftvercége, a lincenceléssel kapcsolatos gyakorlatok következményei rendkívüli hatásúak.

Az Egyesült Államok Kiberbiztonsági Felülvizsgáló Testülete (Cyber Safety Review Board, CSRB) márciusi jelentésében úgy találta számos biztonsági jogsértés után, hogy a cég biztonsági kultúrája inadekvát és finomításra szorul. A CSRB szerint a vállalat megakadályozhatta volna a kormányzati fiókokat érintő tavalyi támadást is, és a nem kellően erős intézkedések miatt a Microsoft felelőssége is a támadás sikeressége, amihez „biztonsági hibák sorozata” vezetett. A vizsgálat a cég kiberbiztonsági és AI-alapú termékeinél alkalmazott gyakorlatokra is kiterjed majd.

Amennyiben a vizsgálat eredményeként az FTC pert indítana, régi eset emlékét idézné meg, amikor is a Microsoft ellen a kilencvenes évek végén nagyszabású monopóliumellenes pert indított az igazságügyi minisztérium a webes böngésző és a Windows operációs rendszer összekapcsoltságának okán. Azóta a redmondiak viszonylag békében lehettek, miközben a versenyhatóságok főleg az Amazon, a Meta, az Apple és a Google ügyeivel foglalkoztak.

A vizsgálatot Lina Khan, az FTC elnöke hagyta jóvá még januári távozása előtt, későbbi republikánus utódja a várakozások szerint megengedőbb lehet a vizsgálat eredményével kapcsolatban, az FTC több tucat egyesülést és felvásárlást blokkolt Khan irányítása alatt az igazságügyi minisztériummal együtt. Egyelőre csak találgatások vannak arról, hogy Donald Trump megválasztása után enyhülés várható-e majd a nagy tech cégekkel szemben, de az új adminisztráció akár a jelenlegi FTC-vizsgálatokat is törölheti.