A csúcstelefonok árszintjét közelítheti az új Vision Pro

Jövő év elején, egy évvel az eredeti modell bemutatóját követően a boltokba kerülhet az Apple második Vision Pro headsetje, mely a pletykák szerint lényegesen olcsóbb lesz, mint az első generációs modell.

Mark Gurman, a Bloomberg mindig jól értesült szakújságírója szerint az új modell 2000 dollárba (napi árfolyamon körülbelül 735 ezer forint) fog kerülni, ezzel már egész közel kerül a legjobban felszerelt csúcskategóriás okostelefonok árszintjéhez.

Az új Vision Pro a kedvezőbb árcéduláért cserébe azonban bizonyos területeken kompromisszumra kényszeríti majd a potenciális vásárlókat. Így Gurman szerint a headsetbe nem kerül be az Apple M2 processzora, helyette jó eséllyel az iPhone-okban is megtalálható A-szériás rendszerprocesszort kapja meg az eszköz, melyet kevésbé prémium anyaghasználat is jellemezhet majd.

Az eredeti modellben meglévő funkciók kigyomlálása kapcsán a szakértő csak az Eyesightet említi, mellyel a viselő szemét az eszköz képes kivetíteni a frontkijelzőre, így - legalábbis elvileg - a viselő úgy is képes szemkontaktust fenntartani másokkal, hogy a Vision Pro a fején van.

Az olcsóbb Vision Pro ezzel együtt továbbra is inkább egyfajta kísérlet az Apple részéről, mellyel a cupertinói cég az AR/VR headsetek piacát próbálja letapogatni és megtalálni azt az árpontot, mely nem éri el a vásárlók fájdalomküszöbét. Az eredeti, 3500 dolláros Vision Pro ennek egyértelműen felette volt, az új, 1500 dollárral olcsóbb modelltől ezért az Apple az eladások megduplázását várja Gurman szerint.