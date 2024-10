Megjelent a Microsoft Office 2024

A Microsoft két hete jelentette be az Office LTSC (Long Term Servicing Channel) 2024 végleges verziójának kiadását, amely már általánosan elérhető a kereskedelmi és kormányzati ügyfelek számára. A cégek és szervezetek számára szánt lokális telepítésű Office után most október elsején pedig megérkezett a hétköznapi felhasználók által is használható Office 2024, ami a jól ismert produktivitási szoftvereket (Excel, Word, PowerPoint..) kínálja Macen és PC-n egyaránt. Az Office 2024 számos olyan frissítést hoz, melyek eddig a Microsoft 365 előfizetők kiváltságai voltak az elmúlt évek során.

A redmondi cég legutóbb 2021-ben adott ki különálló, egyszer megvásárolható termékként Office-verziót a fogyasztók számára, így az új kiadás az alapvető alkalmazások fejlesztéseit, valamint a továbbfejlesztett kisegítő lehetőségeket és a felhasználói felületet érintő változtatásokat tartalmazza. Az egyik ilyen újdonság az újragondolt alapértelmezett téma, ami követi a Microsoft Fluent Design stílusnyelvének jegyeit és elveit, illetve illeszkedik a Windows 11 operációs rendszer megjelenéséhez is.

A legnagyobb változások az Excelt,a PowerPointot és az Outlookot érintik: a táblázatkezelő új funkciót kapott a szövegek és tömbök kezeléséhez, egy új képbeszúrási lehetőséggel, amivel internetes forrásból lehet bemásolni képeket. A Microsoft állítása szerint a program általános sebességét és a stabilitását is sikerült javítani.

A PowerPoint egy új képpanel funkcióval élő kamerakép beágyazását teszi lehetővé a prezentációs diákba, emellett rögzíthető az előadáshoz narráció, animáció, a beszúrt videókhoz külön feliratok vagy hangfájlok. Az Outlook 2024 pedig a finomított kereséssel relevánsabb találatokat ad az üzeneteken, mellékleteken, névjegyeken és naptárokon belüli tartalmak átfésűlésekor.

Az Office 2024 használatához szükséges egy Microsoft-fiók és internetkapcsolat, de csak a csomag telepítéséhez, aktiválásához és a biztonsági frissítések beszerzéséhez. Az Office 2024 Windows 10 és 11 rendszerekkel, valamint a macOS három legutóbbi kiadásával kompatibilis, és két különböző kiadásban lesz elérhető: a 149,99 dolláros Office Home 2024 ára tartalmazza a Word, az Excel, a PowerPoint csomagokat és a OneNote szoftvereket.

A továbbfejlesztett Outlook használatához meg kell vásárolni egy némileg drágább, már 249,99 dolláros Office Home and Business 2024 verziót, amely az alkalmazások kereskedelmi célú használatának jogát is tartalmazza.