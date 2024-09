Bejelentkezhetett az Intelért a Qualcomm

Két héten belül másodszor reppent fel a pletyka azzal kapcsolatban, hogy a világ legnagyobb, elsősorban okostelefonokba szánt processzorokat gyártó cége, a Qualcomm részben vagy egészében felvásárolná a világ legnagyobb, PC-s processzorokat gyártó cégét, az Intelt. Egy ilyen ügylet alaposan felboríthatná a piaci erősorrendet a kliensoldali CPU-megoldások piacán, ugyanakkor - éppen ezért a versenyhatóságok részéről komoly ellenállásra számíthatnának a felek.

A The Wall Street Journalban megjelent pénteki riport szerint az első, puhatolózó tárgyalásokon részt vett Cristiano Amon, a Qualcomm vezérigazgatója is, aki negyvenéves processzorgyártó akvizícióját többféle forgatókönyv szerint is felvázolhatta. A lap forrásai szerint ugyanakkor a megállapodás még messze van, de legalábbis hivatalos ajánlattétel még nem érkezett a vállalat részéről.

Egy potenciális Qualcomm-Intel üzletről először szeptember elején írtak a lapok, akkor még kevesebb konkrétumot említve.

cristiano amon, a qualcomm vezérigazgatója

A saját gyárakkal nem rendelkező Qualcomm az akkori források szerint leginkább az Intel kliensekbe, azaz PC-kbe épített processzorait fejlesztő divízió érdekelheti, mely az utóbbi negyedévekben komoly forgalomeséssel volt kénytelen szembenézni a PC-piac megtorpanása miatt.

Ez csak tetézte az Intel évek óta tartó, a menedzsment rossz döntéseihez köthető, fokozatos technológiai lemaradással járó szenvedését, mely a vállalat a legutóbbi negyedévében jelentett kifejezetten pocsék üzleti eredményeiben és az állomány 15%-ának elbocsátásáról szóló bejelentésben tetőzött augusztus végén.

A két cég üzletét és erőviszonyait jól jelzi két pénzügyi adat, így az Intel kliens üzletága a tavalyi évben összesen 29,3 milliárd dollárnyi árbevételt termelt, míg az elsősorban okostelefon-processzorokat és modemeket gyártó Qualcommhoz 35,82 milliárd dollár folyt be összesen.

Szintén beszédes, hogy a Qualcomm 188 milliárd dollárt meghaladó piaci értékével jelen pillanatban csaknem százmilliárd dollárral ér többet, mint az Intel.

Ez egyben azt is jelenti, hogy ha az Intelt netalán egyben vinné a Qulacomm, az minden idők második legnagyobb értékű technológiai akvizíciója lenne. Az első szintén kapcsolódik a Qualcommhoz, hiszen 2018-ban a Broadcom 142 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett a vállalatra, ám végül a Trump adminisztráció nemzetbiztonsági kockázatot látott az ügyletben és megakadályozta a dealt (akkor még szingapúri központja volt a Broadcomnak).

Egy potenciális Qualcomm-Intel ügylet is elbukhat a hatósági engedélyeztetési folyamat során, hiszen két piacvezető processzorgyártó olvadna össze, ami alaposan felboríthatná az erőviszonyokat a szegmensben. A processzorpiacot érintően legutóbb 2022-ben kellett visszatáncolnia az Nvidia-nak az Arm 40 milliárd dollár értékű akvizíciójától, miután az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában is beleálltak a versenyhatóságok az üzletbe.