Ezek a tervek az Intel felrázására

Strukturális változások és több milliárd dolláros beruházások elhalasztása is szerepel abban az intézkedéscsomagban, melyet az Intel menedzsmentje hétfőn tett le az asztalra abban a reményben, hogy ezzel sikerül majd megfordítani az egykor szebb napokat látott amerikai processzorgyártó szerencséjét.

Mindenekelőtt az Intel nyomatékosította, hogy semmilyen szinten nem opció a bérgyártó üzletág, azaz a foundry részleg értékesítése, noha az átalakítások kiterjednek majd erre a területre is. A vállalatvezetés ezzel együtt bejelentette, hogy jelentős összegről szóló bérgyártói szerződést kötött az Amazonnal, mely az AWS üzletág adatközpontjai számára kíván mesterséges intelligencia megoldásokhoz szánt processzorokat gyártatni az Intel 18A gyártósorain.

Bár a szerződés értékét a felek nem hozták nyilvánosságra, a Microsoft mellett az Amazon már a második igazán nagyhalnak számító megrendelő, melyet az Intel Foundry meg tudott szerezni magának. A hírt a befektetők is jól fogadták, az Intel papírjainak értéke a bejelentést követően 8%-ot emelkedett a zárás utáni kereskedésben.

Pat Gelsinger vezérigazgató a tegnapi bejelentés során ismertette azokat a konkrét terveket, melyektől a vállalatvezetés jelentős költségcsökkentést és fókuszáltabb működést, azaz lényegében az Intel újbóli talpra állását várja hosszabb távon.

Ezek közé tartozik az előzetes pletykáknak megfelelően a cégcsoporthoz tartozó, FPGA chipeket gyártó Alteraban lévő tulajdonrész egy részének értékesítése, illetve a foundry üzletág működésének átszervezése úgy, hogy az az anyacégtől függetlenebben mozoghasson és képes legyen a hatékony tőkebevonásra.

Az átszervezések részeként az Intel a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván helyezni az eredeti profilra, azaz a CPU-gyártásra, mely vélhetően együtt jár majd azzal, hogy jelentős részben a többi részlegből kell majd távoznia annak a mintegy 15 ezer alkalmazottnak, melyek leépítését augusztusban jelentette be a társaság.

Az átszervezésekkel együtt jár bizonyos, jelentős összegű beruházások átcsoportosítása, ideiglenes leállítása is. Az Intelnél két európai gyárépítési projektet is elhalasztanak, így csak két év múlva indulhat el a németországi Magdeburgban tervezett új eurofab építése, illetve a lengyel beruházás is csúszik, noha múlt héten az illetékes minisztérium még reményét fejezte ki, hogy az építkezés az idén megkezdődhet.

Az Intel az Egyesült Államokban minden beruházását az eredeti tervek szerint folytatja, illetve ezzel kapcsolatos hír, hogy a társaság hárommilliárd dollárnyi vissza nem térítendő kerethez jutott a CHIPS and Science Act keretéből.