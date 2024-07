Ismét behódolt az Apple az oroszoknak

Legalább 25 VPN-szolgáltatás, köztük a Proton VPN, a Red Shield VPN, a NordVPN és a Le VPN is elérhetetlenné váltak az Apple Oroszországban elérhető alkalmazásboltjában az orosz állami kommunikációs felügyelet, a Roszkomnadzor kérésére. A VPN-szolgáltatások iránti érdeklődés az orosz-ukrán háború kezdetével ugrott meg az országban, miután a hatóságok korlátozás alá helyeztek több nyugati közösségi felületet.

Ugyan Oroszország már hosszú ideje harcol a VPN-használat ellen, egyes szolgáltatások még elérhetők voltak: az elmúlt hat évben az orosz hatóságok ugyan több ezer Red Shield VPN-csomópontot blokkoltak, de nem tudták megakadályozni az orosz felhasználók hozzáférését. Az Apple felszólítása a „helyi törvényeknek való megfelelés” érdekében pedig tovább terjeszti a Kreml múlt években látott erőfeszítéseit, melyek során most másik megközelítéssel próbálja ellehetetleníteni a VPN-használatot.

A Roszkomnadzor korábban a Mozillát is megpróbálta rákényszeríteni öt alkalmazás eltávolítására, a Firefox-tulaj azonban egy hét után visszavonta a tilalmat, és az öt alkalmazás azóta is elérhető. A Google is kapott hasonló kéréseket bizonyos proxy szolgáltatásokra vonatkozóan, aminek eddig nem lett eredménye.

A VPN-használat a kormány törekvései ellenére is szélesen elterjedt Oroszországban, és miután a kormány blokkolta a Facebookhoz való hozzáférést 2022-ben, 1092 százalékot ugrott a VPN-szolgáltatások iránti kereslet az országban. Putyin alábecsülhette az orosz felhasználók technikai felkészültségét és akaraterejét annak érdekében, hogy mégis hozzáférhessenek a tiltott csatornákhoz. 2022 tavaszán a szabályozó megkezdte a VPN-ek használatára vonatkozó protokollok betiltását, most pedig a kiszolgálók blokkolása után láthatóan a VPN-alkalmazások terjesztésének leállítására irányulnak az intézkedések.