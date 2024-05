Előfizetéssel hálóznák be a vevőket a nagy webáruházak

Magyarországon is bevezeti Genius nevű előfizetéses hűségprogramját az eMAG, mely forgalmát tekintve a hazai piac legnagyobb, saját piactérrel is rendelkező e-kereskedője. Az előfizetéses konstrukció az utóbbi években közkedvelt eszközévé vált a fogyasztói elköteleződés növelésének, egyik első zászlóvivője pedig éppen az Amazon volt, mely a Prime-mal hasonló engedményeket vezetett be sok-sok évvel ezelőtt.

A Genius előfizetést jelenleg egyéves időtartamra lehet megkötni az eMAG-nál, 4990 Ft-ért cserébe, ezért az e-kereskedő bizonyos rendelési értékhatár (csomagautomatás szállítás esetén 3990 Ft, házhozszállításnál pedig 8990 Ft) felett ingyenes szállítást vállal korlátlan alkalommal a szerződés hatálya alatt.

A szállítási díjkedvezmények mellett az eMAG Genius Dealsen keresztül a vállalat az eMAG Genius előfizetők számára hetente frissülő exkluzív akciós ajánlatokat is kínál - fontos azonban, hogy ezek az ajánlatok és az ingyenes kiszállítás kizárólag a vállalat által forgalmazott termékekre érvényesek, a piactér-partnereken keresztül eladott árukra nem.

Az eMAG Genius nem az első, hasonló jellegű havi előfizetéses modell a hazai piacon, hiszen a szektor második legnagyobb szereplőjének számító cseh Alzánál szintén létezik előfizetéses program. Ez az AlzaPlus+, mely éves fizetés esetén 5990 Ft-ért gyakorlatilag ugyanazt nyújtja, mint az eMAG Genius, az Alza esetében azonban az ingyenes kiszállításnak nincs alsó értékhatára.

További fontos különbség a két rivális platformja között, hogy az AlzaPlus+ előfizetést jogi személyek is megköthetik, eMAG Genius ügyfél azonban csak természetes személy lehet.