Évek óta dolgozik saját AI-processzorán az Apple

Saját adatközponti gyorsítóchipeken dolgozik az Apple, melyek kifejezetten a cég saját mesterséges intelligencia-modelljeinek futtatásához lesznek optimalizálva - számolt be kedden bennfentes forrásokra hivatkozva a Wall Street Journal.

A lap úgy értesült, hogy a cégen belül csak Project ACDC (Apple Chip in Data Center) nevű megoldáson évek óta dolgozik az Apple, az ugyanakkor egyelőre hétpecsétes titok, hogy mikor kerülhet tömeggyártásba a gyorsító, mely az Nvidia méregdrága adatközponti chipjeihez hasonlóan nem az AI feltanításában, hanem a következtető számítások során lesz használható.

Az Apple a chip tervezésében és legyártásában régi partnereire, az Arm-ra és a a TSMC-re támaszkodik, de egyelőre még azt sem tudni biztosan, eljutott-e a projekt a próbagyártásig. A cupertinói cég hosszú évek óta dolgozik együtt az Arm-mal az iPhone-ok, iPadek, Apple TV eszközök rendszerprocesszorán, 2020-tól pedig a Macekbe is megjelentek az első Arm-alapú chipek (M sorozat), miután a cég szakított korábbi beszállítójával, az Intellel.

A Project ACDC feltételezhetően ezt az Arm-alapú chipekből álló termékvonalat viszi tovább az adatközponti környezetbe - hasonló próbálkozása ma már az összes nagy technológiai multinak, így a Google-nek, a Microsoftnak és az Amazonnak is van.

Az Apple-t eközben egyre határozottabb kritika éri azzal kapcsolatban, hogy lemaradt versenytársaitól az AI-fejlesztések szegmensében, Tim Cook vezérigazgató így már idén is több alkalommal kénytelen volt kényelmetlen kérdésekre felelni a sajtó és a befektetők részéről - legutóbb a cég múlt heti üzleti jelentését követő konferenciahívás során.

Cook ahogy korábban, így most is annyit közölt, hogy az Apple hisz az AI-ben rejlő lehetőségekben, és folyamatosan nagy összegeket ruház be az ez irányú fejlesztésekbe. Az Apple első embere bármiféle konkrétum említése nélkül hozzátette, úgy gondolja, hogy a cégnek megvannak azok a kompetitív előnyei, melyekkel meg tudja majd magát különböztetni a versenytársaktól.

A cég a várakozások szerint az idén júniusi WWDC alkalmával fog részleteket elárulni a mesterséges intelligencia-alapú termékeivel kapcsolatos terveiről.