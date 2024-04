Most már tényleg berobban az Adobe a képgenerálásba

Az Adobe tavaly nyáron tette elérhetővé vállalati ügyfelei számára a Firefly generatív AI-modellt, ami személyreszabhatósága révén megkönnyítheti a munkahelyi tartalomelőállítást. Az eszközzel a szervezet dolgozói mindenféle grafikai tudás nélkül generálhatnak képeket szöveges leírások alapján, amiket aztán felhasználhatnak marketingkampányokhoz, a közösségi médiában futtatott promóciókhoz, vagy vállalati prezentációkhoz.

A cég friss keddi bejelentése azonban egy új korszakot jelöl ki: az Adobe a népszerű Photoshopba integrálja a generatív képalkotási képességet, aminek köszönhetően a felhasználók egyszerű szöveges promptok megadásával kérhetik tartalom előállítására a képszerkesztőt, akár referenciaképek megadásával. Erin Boyce marketingigazgató szerint a generatív eszközök felgyorsítják a tanulási görbét azok számára is, akik nem kezelik magabiztosan a szoftvert. Az új funkció egyszerűen „Kép generálása” elnevezéssel épül be a Photoshop eszköztárába, eleinte béta verzióban, de az év vége felé általánosan is használhatóvá válik a stabil kiadással.

What's New in Photoshop? | Adobe Photoshop Még több videó

Nagy pénz, nagy szívás: útravaló csúcstámadó IT-soknak Az informatikai vezetősködés sokak álma, de az árnyoldalaival kevesen vannak tisztában. Az informatikai vezetősködés sokak álma, de az árnyoldalaival kevesen vannak tisztában.

Nagy pénz, nagy szívás: útravaló csúcstámadó IT-soknak Az informatikai vezetősködés sokak álma, de az árnyoldalaival kevesen vannak tisztában.

Korábban már kapott pár AI-alapú funkciót a grafikai szoftver, például a generatív kitöltést, amely szintén promptokkal hat végre szerkesztési utasításokat, a frissítéssel ez is kibővített képességeket kap, például lehetséges lesz az AI által előállított képeket egy már meglévő képpel összedolgozni, a generált elemeket ráhelyezni egy fotóra.

A fejlettebb képességek mögött az Adobe AI-modell családjának legújabb tagja, a frissen bejelentett Firefly Image 3 áll, ami a cég állítása szerint lényegesebben jobb minőségű képeket állít elő elődjénél, több variációval, miközben jobban megérti a felhasználók kéréseit.

A becslések szerint az ügyfelek eddig több mint 7 milliárd képet készítettek a Firefly segítségével, és láthatóan jót tesz az üzletnek is, mivel a cég állítása szerint az AI-funkciók 30 százalékkal növelték meg a Photoshop-előfizetések számát. A Firefly 3-at az Adobe weboldalán lehet ingyen kipróbálni előnézeti verzióban, míg nem kerül be a Photoshop stabil kiadásába valamikor az év végén.

A Firefly legnagyobb előnye, hogy kereskedelmi szempontból biztonságos képeket generál, mivel a modellt a saját stockfotó piacterén fellelhető, illetve a nyíltan licencelt és köztulajdonban lévő felvételekből összeállított adathalmazon képezték ki, nem pedig a weben összegyűjtött tartalmakból dolgozik – ez egyben védelmet ad a potenciális szerzői jogi problémák ellen, ám cserébe a modell lehetőségei korlátozottabbak, főleg az előállított képek stílusát tekintve.

Ennek ellenére a Bloomberg nemrég közeli forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Firefly-t részben a rivális szolgáltatások, például a Midjourney-től származó mesterséges intelligencia által generált képeken képezték ki. Az Adobe szóvivője azzal védekezett, hogy a képzési adathalmazban szereplő képek kevesebb mint 5 százaléka származik rivális AI-szolgáltatásoktól.

A másik fő nagy problémára is van már válasza a cégnek, miután megalkotott egy jelzést, ami arra szolgál, hogy megkülönböztethetővé tegye a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat. A cég által „átláthatóság” szimbólumának nevezett Content Credentials ikon az Adobe fotó- és videószerkesztő szoftvereivel (Photoshop, Premiere), illetve a Microsoft Bing képgenerátorán keresztül adható hozzá az egyes képek, videók és PDF-fájlok metaadataihoz, a készítő önbevallásával.

Az online megtekinthető képek esetében a kurzort a jel fölé húzva az internetezők egy legördülő menüben kaphatnak részletes információkat az adott tartalom tulajdonjogával, az elkészítéséhez használt MI-eszközzel és a média produkciójával kapcsolatos más részletekről.