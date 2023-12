Problémásak a Chromebookok, de nem mond le róluk a Lenovo

Továbbra sem tervezi leállítani a Lenovo a Chromebookok gyártását annak ellenére, hogy a főleg oktatási célokra tervezett laptopok fenntarthatóság és bevétel tekintetében is gyengén teljesítenek – vallotta be a cég egyik vezetője a Canalys piackutató Bangkokban tartott fórumán. Che Min Tu, a Lenovo alelnöke szerint a többi gyártó számára is egyre nagyobb kihívás az ilyen típusú gépek értékesítése, mindemellett környezetvédelmi szempontból aggályos, hogy az újrahasznosításuk komplex és költséges folyamat.

Ennek ellenére a cég úgy véli, hogy érdemes eleget tenni az oktatási szektor részéről mutatkozó keresletnek. A koronavírus-járvány némileg megtépázta a Chromebookok eladásait, de az oktatási piac mindvégig stabilan életben tartotta a kategóriát, az Egyesült Államokban például kifejezetten az oktatási intézmények fedték le az eladások 80 százalékát az idei év második negyedévében.

Az IDC becslése szerint a háromhónapos időszakban a Chromebook-csatornák eladásai 1,8 százalékkal 5,8 millióra csökkentek az előző év azonos időszakához képest, mivel sok ügyfél frissített készüléket a megelőző negyedévben, hogy elkerülje a licencek 2023 második felében esedékes drágulását. A Lenovo vezetője szerint nagy előnynek számít, hogy Kína mellett sikerült növelnie helyi gyártási kapacitását Indiában is.

Nálatok lakik-e rezsidémon? Az okosotthon-rendszerek ma már nem számítanak úri huncutságnak. Itt a friss weekly adás! Az okosotthon-rendszerek ma már nem számítanak úri huncutságnak. Itt a friss weekly adás!

Nálatok lakik-e rezsidémon? Az okosotthon-rendszerek ma már nem számítanak úri huncutságnak. Itt a friss weekly adás!

A Google szeptemberben jelentett be, hogy meghosszabbítja a Chromebookok szoftveres terméktámogatási idejét, és az eddigi 8 helyett a jövőre piacra kerülő eszközök automatikusan már legalább 10 évig kapnak szoftverfrissítéseket, ami visszamenőleg is érvényes.

Ezt megelőzte, hogy az Egyesült Államok Közérdekű Kutatócsoportja (PIRG) áprilisban adott ki jelentést arról, hogy egy átlagos Chromebooknak már csak négy éve van hátra, ami a frissítést illeti, és 64 Chromebook-modell több tízezer készülékét érintheti az elöregedés problémája 2024 végéig, ami azt eredményezi, hogy az iskoláknak tömegesen kell leselejtezniük az eszközöket, ami hatalmas anyagi teher, emellett jelentős mennyiségű elektronikus hulladékot is jelent.