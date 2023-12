Privát üzenetekkel bővül a Strava

Újabb lépést teszt a Strava sportolói közösségi szolgáltatás afelé, hogy közösségi hálózatként is erősebben megállja a helyét. A fitneszalkalmazás fejlesztője bejelentette, hogy kibővül a privát üzenetküldés lehetőségével, aminek köszönhetően a felhasználók akár csoportos csevegéseket is létrehozhatnak – ez volt eddig a Strava egyik legtöbbször kért funkciója, korábban még petíciót is indítottak a felhasználók, hogy végre valóra váljon a vágyuk.

Az ingyenes és prémium előfizetők számára egyaránt elérhető új funkció ezzel eszközt ad a sportolók számára ahhoz, hogy hatékonyabban hangolják össze tevékenységüket anélkül, hogy valamilyen külső csevegőalkalmazásra váltanának a kommunikációhoz, mondjuk a WhatsAppra. Az alkalmazás jobb felső sarkában található szövegbuborékot ábrázoló ikonra kattintva a felhasználók csevegést kezdeményezhetnek a közösségi hálózatukhoz hozzáadott felhasználókkal, vagy elnevezhető csoportchatet készíthetnek.

A már 14 éves Stravát több millió sportoló használja elsődleges tevékenységkövetőként futáshoz, biciklizéshez és tucatnyi más sporthoz. Az idők során a platform a közösségi hálózatokhoz hasonló fejlesztéseket kapott, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy útvonalakat javasoljanak és osszanak meg egymással, fotókat tegyenek közzé, vagy megjegyzéseket fűzzenek ismerőseik edzéséhez és kommentben bátorítsák őket.

Eddig a Stravát használó barátoknak jellemzően a „platformon kívül” kellett megbeszélniük, ha mondjuk egy hétvégi közös kerékpározást terveztek, vagy olyan információkat osztottak volna meg, amit nem szerettek volna nyilvánosan láthatóvá tenni, ezen változtat a beépített üzenetkezelés. Emellett szintén újítás, hogy az egyéni tevékenységek mostantól megoszthatók lesznek privát vagy csoportos csevegésben közvetlenül az adott tevékenységhez csatolt megosztás gombbal.

A felhasználók az adatvédelmi beállítások közt korlátozhatják, hogy kik küldhetnek nekik üzenetet, vagy hívhatják meg őket csoportos csevegésbe, de privát profil esetén az alapértelmezett láthatóság a mérvadó, tehát csak adott profil követői, vagy az egymást kölcsönösen követő felhasználók küldhetnek üzenetet egymásnak.