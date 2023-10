Jövő nyártól lehet digitális személyink

Kevesebb mint egy éven belül indulhat a Digitális állampolgárság program, melynek célja, hogy az államigazgatási ügyintézést jóval egyszerűbbé tegye, emellett teljesen újfajta, mobilalapú azonosítási rendszert vezessen be, kiváltva ezzel a ma még kötelező plasztik személyi igazolványokat.

A részletekről Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter beszélt egy mai rendezvényen, ahol az MTI szerint többek között elhangzott, hogy a program valamikor 2024 júliusa és szeptembere között indulhat majd, a rajtig pedig elérhetővé válik majd a Digitális állampolgár mobilalkalmazás is.

Az alkalmazás letöltését első körben azoknak fogja felajánlani a rendszer, akik egyébként is rendelkeznek Ügyfélkapu-eléréssel - a projektet koordináló Digitális Magyarország Ügynökség azzal számol, hogy 2024-ben "kevesebb mint egymillió", 2025-ben viszont már 3-5 millió felhasználója lehet majd a programnak - azaz effektíve minden felnőttkorú, okostelefonnal rendelkező állampolgárral számolnak a koordinátorok.

További várakozások szerint 2025-ben már minden 10 ezer feletti esetszámú ügy digitálisan intézhető lesz, ahogy az életesemények közül a születéssel és az autóátírással összefüggő ügyek is, illetve megkezdődik a piaci szereplők bevonását is megkezdik, így az alkalmazás a tervek alapján akár banki vagy biztosítási ügyintézésre is használható lesz majd.