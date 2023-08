Durván drágul az éves PlayStation Plus előfizetés

A Microsoft példáját követve a Sony is kap az alkalmon, és szeptember 6-tól kezdve megemeli a PlayStation Plus szolgáltatás éves csomagjának díját - jelentette be a cég blogbejegyzésében. A már meglévő előfizetőket a változás nem érinti a megújítás napjáig, de az új előfizetőknek már a magasabb összeget kell egy évre előre fizetniük a havi három játékot és multiplayer módot kínáló fizetős szintért. A Sony hivatalos kommunikációja szerint az árváltozásnak köszönhetően a jövőben minőségibb játékokat tud nyújtani előfizetőinek.

A PlayStation Plus három szintje, az Essential, az Extra és a Premium csomagjai 12-26-32 euróval lesznek drágábbak, ami végeredményben 71,99 eurót - 125,99 eurót, illetve 151,99 eurót jelent majd. Egyelőre nem tudni, hogy a magyar árak miként alakulnak, a legdrágább Premium csomag a honlap szerint egyelőre 36 ezer forint Magyarországon, de annyi biztos, hogy bejegyzés szerint a változás globális lesz. A legolcsóbb éves csomag jelenleg 18 ezer forint, míg az Extra 30 ezer forint.

Egyelőre nem tudni, hogy a havi és háromhavi tagságot nyújtó csomagok drágulnak-e, de a japán cég láthatóan próbálja meggyőzni arról felhasználóit, hogy olcsóbban kijönnek, ha 12 hónapra vásárolnak a rövidebb időre szóló csomagok helyett. Bár összetételében és kínálatában különbözőek, a PS Plus összességében olcsóbb, mint a Game Pass: az éves PS Plus Essential előfizetés 52 dollárral kevesebb, mint az egyéves Xbox Game Pass. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a PS Plus esetében csak akkor tarthatják meg a játékosok korábban ingyen bezsákolt játékaikat a szolgáltatáson belül, ha még aktív az előfizetésük, illetve multizni is csak előfizetéssel lehetséges.

A Microsoft augusztustól kezdve minden országban megemelte az Xbox Series X modell árát, és árkorrekciót hajtott végre az Xbox Game Pass csomagjain, amire a szolgáltatás 2017-es indulása óta nem volt példa. Az Xbox Game Pass Ultimate csomagért Magyarországon havi 4190 forint helyett már 4790 forintot kell fizetni, az alap Xbox Game Pass for Console csomagért pedig az eddigi havi 3000 forint helyett 3190 forintot.

Az elmúlt években más szórakoztatóipari szolgáltatások előfizetései is drágultak, a Netflix tavaly ismét emelte az árakat az elmúlt években tapasztalt fokozatos emeléseket követően, a Disney Plus és a Hulu szintén tavaly emelt, ahogy az Apple Music és a Spotify egyaránt drágult a legtöbb piacon - láthatóan már a Microsoft sem tudta elkerülni, hogy lépéseket tegyen ebbe az irányba, amire a Sony is reagál.