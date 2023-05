Bezár a Google egykori vezetőjének fizetős keresője

Júnuzs másodikán lehúzza a rolót a hirdetések és nyomkövetők nélküli keresési élményt kínáló Neeva kereső, miután a szolgáltatás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és nem sikerült elég előfizetőt vonzania. A határidő után a felhasználóknak visszatérítik az előfizetésük fel nem használt részét.

A Neeva-t megjelenésekor a Google versenytársaként pozicionálták, ami más téren is kapcsolódik a keresőóriáshoz, lévén vezetője az a Sridhar Ramaswamy, aki előtte 16 évig dolgozott a "nagy-G"-nek többek közt hirdetésekért felelős alelnökként. A szolgáltatás azzal az ígérettel indult, hogy az új böngésző és keresőmotor a felhasználók webes aktivitásának követése nélkül, reklámmentesen segít előásni a releváns információkat, mindezt személyre szabottan, korábban megadott preferanciák alapján.

Ramaswamy közleménye szerint a szolgáltatással nem volt gond, az már nehezebb küldetés volt, hogy rendszeres használatra bírják a felhasználókat, akiket fogalmazása szerint nehéz volt meggyőzni arról, hogy ragaszkodjanak a berögzült, végtelen erőforrásokkal rendelkező szervezetek szolgáltatásaihoz. Az alapítók említik az október óta megváltozott gazdasági környezetet is, így ezek a tényezők együttesen vezettek el ahhoz, hogy üzleti szempontból a keresőt nem lehet tovább fenntarthatóan üzemeltetni és fejleszteni.

Sridhar Ramaswamy

A keresőcég körülbelül 50 embert foglalkoztatott, és indulása óta 77,5 millió dollárt kapott a befektetőktől. Mivel a cég az utóbbi időszakban MI által generált válaszokat is elkezdett megjeleníteni a böngészőben, annak fejlesztési eredményeit a későbbiekben más szolgáltatásokba építené be, így aktívan vizsgálja a MI-ben, azon belül is a generatív nyelvi modellekben rejlő üzleti lehetőségeket. Az ezzel kapcsolatos tervekről a következő hetekben osztanak meg további részleteket.

Ramaswamy 2019-benindította el a Neevát, miután egy évvel korábban otthagyta a Google hirdetési üzletágának vezető alelnöki posztját, és kiábrándult abból, hogy a vállalat könyörtelenül a növekedés fenntartására összpontosít a felhasználók rovására. A szakember szerint a felhasználók kezébe több irányítást kéne adni az internetes keresésekhez, a reklámokra építkező online szolgáltatások pedig csak gazdagítják az amúgyis monopol helyzetben lévő techóriásokat, ezért új, felhasználóközpontú megközelítés kell a keresők piacán. Sajnos mint úgy tűnik, az ambiciózus küldetés nem hozott sikert.