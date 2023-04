Véget ért a Galaxy S10 szoftveres támogatása

A 2019. márciusában piacra dobott Galaxy S10 sorozat már valamivel több mint négyéves, a sorozat utolsó jelentős operációs rendszer-frissítése az Android 12 volt. A széria még azon modellek körébe tartozik, amelyekre nem terjed ki a Samsung tavaly bejelentett kiterjesztett szoftverpolitikája, amely négy fő Android-frissítést és öt évnyi biztonsági frissítést kínál, azt a Galaxy S21-től kezdődően kezdte alkalmazni a vállalat.

Ennek fényében már számítani lehetett a dél-koreai gyártó bejelentésére, miszerint megszünteti a Galaxy S10 (Plus) és a Galaxy S10e szoftvertámogatását, a későbbiekben már biztonsági javítások sem fognak érkezni a készülékekhez. A széria eredeti hármasához képest némi csúszással bejelentett Galaxy S10 5G és a Galaxy S10 Lite variánsok továbbra is jogosultak a negyedéves frissítésekre, de pontos dátumot nem tudni a támogatásuk megszűnésével kapcsolatban. A koreai telefongyártó ezzel együtt leállítja a szintén 2019-ben kigördült Galaxy A30 és A50 középkategóriás modellek frissítéseit is.

A vállalattól azonban nem szokatlan, hogy rendkívüli javításokat adjon ki az eszközökre, bár ez csak a súlyosabb biztonsági fenyegetések esetében fordul elő. A Samsung Galaxy Note 9 tavaly kapta meg az utolsó frissítést, de a múlt hónapban még érkezett hozzá egy kritikus szoftverjavítás az egyes régiókban.

Továbbra is kiterjesztett támogatásban részesülnek a Galaxy S21, Galaxy S22 és Galaxy S23 készülékek, illetve a Galaxy Z Fold és Flip sorozat, illetve a Samsung közelmúltban bemutatott középkategóriás Android készülékei. A Galaxy Z Flip esetében annyi változás várható, hogy a havi frissítések helyett negyedévente fog csomagokat kapni, a Galaxy Fold és a Fold 5G frissítéseihez hasonlóan.