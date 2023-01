Új vásárlói attitűd az e-kereskedelemben a környezettudatosság

Az online rendelés a fiatalabb vásárlók szemében ma már egyértelműen környezettudatosabb, mint a termék személyes átvétele, a bolti vásárlás - derül ki Reacty Digital és az Olcsóbbat.hu felmérésének frissen közzétett adataiból.

Összeségében a 18-79 éves magyarok harmada (31%) hajlik inkább az online irányába ebből a szempontból, negyedük (26%) inkább a személyes vásárlást tartja környezettudatos megközelítésnek, míg tízből négyen (43%) nem tudnak igazán dönteni, egyformán vélekednek a kettőről - mutat rá a felmérés.

A felmérés rákérdezett bizonyos környezetvédelemhez kapcsolódó attitűdökre is. A válaszok alapján a 18-79 évesek bő fele (55%) választ általában Magyarországon termelt élelmiszert a külföldről behozottal szemben, ha erre lehetősége van. A felnőtt magyarok közel fele (48%) saját bevallása szerint igyekszik jobb minőségű terméket vásárolni (még akkor is, ha az drágább), hogy ritkábban kelljen cserélnie. 46 százalék véli magáról, hogy igyekszik az élet minden területén környezettudatos megoldásokat választani, amennyiben erre lehetősége van, 25 százalék pedig hajlandó lenne akár többet is fizetni egy termékért, ha biztosan tudja, hogy azt környezetbarát módon állítják elő.

Az online rendelők közül tízből hárman (31%) lennének hajlandóak hosszabb időt várni a szállításra, ha biztosan tudják, hogy az környezetbarát módon történik (pl. ételszállítás esetén autó helyett kerékpárral), míg tízből ketten (20%) akár többet is fizetnének a szállításért, ha az környezettudatos. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők az átlagnál hajlandóbbak a hosszabb várakozásra, míg a válaszadók közül többet fizetni inkább a 18-29 évesek hajlandóak környezetvédelmi elveik miatt.

Fontos megállapítás továbbá, hogy minden második (54%) online vásárló számára vonzóbb az a webáruház, amely egyértelműen jelzi, hogy környezettudatosan szállít vagy olyan csomagolást használ. Közel ennyi (51%) vásárló számára magát a vásárlási döntést is megkönnyítené, ha egyfajta környezettudatossági index jelenne meg a webáruháznál, vagy az adott termék mellett.

A kereskedők számára tehát mindenképp fontos lehet átgondolni, milyen módon tudnának környezettudatosabb módszereket választani, illetve ilyen jellegű törekvéseiket egyértelműen és jól láthatóan megjeleníteni a weboldalukon - hívják fel a figyelmet a felmérés összeállítói.