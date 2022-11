Kenőpénzért adtak ki fiókokat a Meta egyes dolgozói

Tucatnál több biztonsági őrtől és más dolgozójától vált meg a Meta tavaly, miután belsős vizsgálatok során kiderült, hogy pozíciójukkal visszaélve hackereknek adtak el felhasználói adatokat. A fegyelmi eljárás alá vont szabálysértők egy része szerződéses vállalkozó volt, akik jellemzően a fiókjukból kizárt, vagy más bejelentkezési problémákat tapasztaló felhasználóktól szerzett információkkal éltek vissza.

A közösségi óriás Facebook és az Instagram platformjain az „Oops” (Online Operations) nevű rendszeren keresztül zajlik a felhasználói fiókok resetelése, vagy a hozzáféréshez való segítségnyújtás. Általában az utolsó lépcsőt és a végső megoldást jelenti abban az esetben, amikor a netező nem tud elérni senkit a Metától, de az alkalmazottak is kérhetnek egyes esetekben visszaállításokat akár a családtagjaik számára. Egy kérvény benyújtásakor a rendszerben azt is meg kell adni, hogy a kérvényező Mark Zuckerberg csapatához tartozik-e, esetleg híresség, vagy Meta-partner, esetleg hozzátartozó. A kérés utána továbbítódik a Meta közösségi támogatási csapatának.

Ahogy azonban nőtt a dolgozók száma, úgy a fiókhozzáférésekhez leadott kérvények száma is megszaporodott, 2017-ben az Oops-ban közel 22 ezer feladatot rögzítettek, ami három évvel később már 50 270-re nőtt.

A The Wall Street Journal szerint egyes biztonsági őrök több alkalommal is visszaéltek a felülettel, és információkat adtak ki kiberbűnözőknek kenőpénz fejében. A belső vizsgálat során kiderült, hogy a biztonsági őrök a Facebook intraneten keresztül fértek hozzá az eszközhöz, egy vállalkozót pedig elbocsátották, amiért 2021-ben külső félnek segített egy fiók eltulajdonításában, míg egy másik dolgozó bitcoinért cserébe resetelt több fiókot is.

A Meta nemrég vált meg 11 ezer dolgozójától, ami tovább nehezíti az egyébként is körülményes ügyfélszolgálati folyamatok gördülékenységét.