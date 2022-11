A világ egyik vezető autógyártója alá kerül a magyar aiMotive

A Fiat Chrysler és a PSA Group összeolvadásából létrejött Stellantis autóipari konszern csütörtökön jelentette be, hogy felvásárolja az autóvezetést segítő és önvezető rendszerek fejlesztésében utazó, budapesti székhelyű aiMotive startupot. A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, így a vételi összeg, az ügylet formája és a tranzakció véglegesítésének várható időpontja sem tudható.

A világ egyik vezető autógyártójának számító Stellantis márkái közt említhető többek közt az Alfa Romeo, a Citroën, a Fiat, a Jeep, az Opel és a Peugeot. Az akvizícióval mesterséges intelligenciában és autonóm vezetési alaptechnológiákban erősít az autóóriás, és amellett, hogy nemzetközi szakértelmet von be, az ügylet felgyorsítja új, STLA AutoDrive nevű járműplatformjának fejlesztését is, aminek érkezését 2024-re ígérték 14 autómodellbe, és hármas szintű önvezetést tesz majd lehetővé.

Az aiMotive a jövőben így a Stellantis leányvállalatként működik majd, betagozódva az autóóriás már meglévő önvezetéssel és MI-fejlesztéssel foglalkozó csapataiba. A független működés azonban továbbra is garantálva lesz, a csapat továbbra is értékesíthet termékportfóliója négy fő területéből hármat külsős partnereknek, az aiData, aiSim és aiWare termékeket.

Yves Bonnefont, a Stellantis szoftverigazgatója a közleményben méltatja az aiMotive világszínvonalú technológiáját, ami közelebb segíti azon céljához, hogy fenntartható mobilitástechnológiai vállalattá váljon. Az ügylet támogatja a Stellantis azon törekvését is, hogy 2030-ig mintegy 20 milliárd eurónyi (8208 milliárd forint) éves további bevételre tegyen szert szoftveres termékekből és előfizetésekből.

A több mint kétszáz alkalmazottat foglalkoztató aiMotive-nak jelenleg három kontinensen vannak irodái (Németország, Egyesült Államok, Japán). A 2015-ben, Budapesten, eredetileg AdasWorks néven alapított vállalat mára számos autóipari szereplővel együttműködve dolgozik az autózás (nem is olyan távoli) jövőjén - munkája során pedig egyedülálló háttérinfrastruktúrát és fejlesztési ágazatokat is felhúzott. Mára négy befektetési körön van túl: az első kör már a megalakulás évében lezajlott, akkor 2,4 millió euró tőkét vont be a társaság és a befektetők között a Robert Bosch Venture Capital és az Nvidia is ott volt. A második körre a teljes finanszírozás meghaladta a 8,5 millió eurót. A harmadik kör 2018 elején zárult, ahol a befektetők további 32 millió eurót fektettek a társaságba. A negyedik befektetést 2020 májusában jelentette be az aiMotive, ennek összege 22 millió euró volt.