Nehézsúlyú szereplő lép a magyar használtmobil-piacra

Rejoy.hu néven indított kifejezetten használt, felújított okostelefonok értékesítésére egy 2019-ben alakult romániai startup, a Flip Technologies, melyet a régió egyik legnagyobb e-kereskedőjének számító eMAG befektetési leányvállalata nyolcmillió euróval támogatott meg. A cég Románia után idén nyáron Bulgáriában is megnyitotta webáruházát, mától pedig Magyarországon is elérhető a használtcikk-kereskedő teljes kínálata.

A vállalat szerint a használt mobilok vásárlása gyakorlatilag semmilyen kockázattal nem jár, hiszen a webshopban értékesített összes mobiltelefont szakemberek ellenőrzik egy 30 lépéses tesztelési folyamat során, és ha szükséges, javításokat is végeznek rajtuk.

Így a telefonok második esélyt kapnak, hiszen a felújított készülékek alig észrevehetően különböznek az új telefonoktól. Ugyanez nem mondható el az árkülönbségekről: azok a vásárlók, akik felújított telefont rendelnek a Rejoy-tól, jelentős összeget spórolhatnak egy új készülék árához képest, miközben a környezet megóvásából is kiveszik a részüket - írja a cég.

értékesítés előtti bevizsgálás a rejoy-nál (fotó: rejoy)

A kereskedő emellett 12 hónap jótállást vállal minden felújított mobilra, beleértve annak minden alkatrészét, így az akkumulátort is. Ez utóbbiak kapcsán a Rejoy üzemeltetői leszögezik, hogy az összes általuk forgalmazott okostelefon akkumulátorának élettartam-státusza 85% feletti, és kevesebb mint 600 feltöltési cikluson estek át. Azoknak az ügyfeleknek, akik még jobb akkumulátorokra vágynak, lehetőségük van arra, hogy bizonyos telefonokhoz vadonatúj telepet kérjenek némi felár ellenében - ezeket a kiszállítás előtt a cég saját szakemberei cserélik ki a kiválasztott modellekben.

A platform további egyedi megkülönböztető jegye, hogy a készülékeket esztétikai állapotuktól függően - akár választhatóan is - négy kategóriába (Újszerű, Kiváló, Nagyon jó, Jó) sorolják, illetve a telefonok adatlapján konkrét fotók is láthatók az adott készülékről. A kereskedő ebben a szegmensben szintén ritka gesztusnak számító, 30 napos elállási jogot biztosít a fogyasztóknak abban az esetben, ha mégsem lennének elégedettek a kiküldött termékkel - itt fontos kritérium, hogy akárcsak az új termékeknél, úgy a használtaknál is ugyanabban az állapotban kell lenniük a mobiloknak a visszaküldéskor, ahogy eredetileg átvette azokat a vásárló.

A Rejoy egyben a felhasználók birtokában lévő okostelefonok értékesítésében is segít, bizonyos modelleknél kvázi azonnali (a bevizsgálástól függően 1-3 munkanapos) kifizetéssel és bizományosi rendszerben egyaránt. Utóbbi lehetőség jobb átvételi árat kínál, ráadásul a társaság 30 nap után (banki átutalással) akkor is fizet, ha a készüléket még nem adták el. E tekintetben a felület használtcikk-piactérként is üzemel, ahol a a kereskedő saját készlete mellett a bizományosi rendszerben átvett készülékeket valójában más eladók értékesítik.