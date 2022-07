Szépen alakul a Spotify podcast-birodalma

Megjelent a Spotify idei második negyedéves jelentése, amelyet ezúttal a befektetők is több mint tíz százalékos részvényárfolyam növekedéssel honoráltak. A felhasználószám továbbra is folyamatosan emelkedik, az előfizetők száma 14 százalékkal 188 millióra nőtt. A havi aktív felhasználók száma pedig 19 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest, így már 433 milliót mutat. A Spotify szerint a növekedés főleg az Indiában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken futtatott sikeres marketingkampányoknak köszönhető, valamint az európai és latin-amerikai fiatalok aktivitásának. Ezzel sikerült ellensúlyozni az oroszországi felhasználók kitiltását is a szolgáltatásból, az előző negyedévhez képest 19 millió újonnan bevont felhasználóval.

A bevétel is tovább emelkedett, évről-évre 23 százalékkal, ami 2,86 milliárd eurónak felel meg. A cég azonban továbbra is veszteséges, méghozzá 194 millió eurós működési veszteséggel, ami főleg a munkaerő bővítéséből és a magasabb hirdetési költségekből ered. A bruttó árrés is a várakozások alatt maradt 24,6 százalékos értékkel, a várt 25,2 százalékhoz képest.

A svéd streaming vállalat a helyzetet az autókba építhető Car Thing zenehallgató megoldás megszüntetésével magyarázza, ami 31 millió eurós költséget eredményez. Az eszköz egyelőre még kapható a boltokban, jelentős kedvezményekkel. A cég tervezi az eladott Car Thing készülékek támogatását, de a jövőben leáll a forgalmazással, és úgy tűnik, hogy ezzel a hardveres fejlesztési próbálkozásoknak is búcsút mond.

Spotify felhasználószám alakulása különböző régiókban (Forrás: Spotify)

Ezzel ellentétben a podcast még mindig húzóágazatnak számít a vállalatnál 4,4 millió elérhető műsorral, köztük száz újonnan megjelentetett exkluzív vagy eredeti Spotify-tartalommal. A vállalat a podcastok esetében főleg az ingyenes szolgáltatásban elhelyezett reklámoktól várja a bevételt. Az ágazat annak ellenére is jól teljesít, hogy az elmúlt negyedévben több nagyobb csatorna is a távozás mellett döntött. Az Obama házaspár exkluzív szerződése októberben jár le a céggel, és nem hosszabbítják meg a továbbiakban. A nagyobb csatornák közé tartozó Reply All is leadta az utolsó epizódot június végén.

A cég a következő nagy dobást a hangoskönyvekben látja, amelynek érdekében tavaly indította el, és ebben a negyedévben fejezte be a Findaway felvásárlását. A platform egyaránt kiszolgálja a szerzőket, kiadókat és a felhasználókat, ami így egy csomagban segítheti a cég piacra lépését a hangoskönyv piacon. Ehhez hozzájárul a szöveget AI segítségével hanggá alakító Sonantic felvásárlása is.