Jöhetnek a felnőtt tartalmak a metaverzumba

Frissítette felhasználási szabályzatát a Meta a Horizon Worlds virtuálisvalóság-platformon elérhető, felhasználók által létrehozott "világokra" vonatkozóan. Az új rendelkezések bemutatják, hogy mi számít 18+ karikás felnőtt tartalomnak és milyen helyszínek létrehozása tilos a metaverzum építőkövének szánt, Oculus VR headsetre fejlesztett szolgáltatásban. A szabályzatváltozás tulajdonképpen egy könnyítésnek számít, mivel az eddigiekben a vállalat minden ehhez hasonló felhasználói tartalmat tiltott.

Mostantól viszont 18 éven felülieknek szóló jelöléssel már elérhető a szexualitást sugalló tartalom, mint például a majdnem meztelen karakterek, vagy bizonyos pózok és tevékenység-helyszínek burkolt bemutatása. Továbbá a felnőtt, de a szolgáltatásban elérhető tartalmak közé tartozik a marihuána, az alkohol, a dohányzás és a szerencsejáték népszerűsítése. Ezenkívül ide sorolható még a túlzottan erőszakos fiktív tartalom, beleértve a vérzést és a másokat sokkoló, undort keltő részleteket.

Azonban a továbbiakban is tilos az explicit és provokatív szexuális tartalom, az intenzív erőszak bemutatása. Továbbá az illegális drogok, bűnözés és veszélyes tevékenységek népszerűsítése, vényköteles gyógyszerekkel való visszaélés. Nem szabad sem eladni, sem vásárolni a valós életben szabályozott termékeket, úgy mint fegyverek, kések, alkohol vagy dohány - utóbbiaknak csak népszerűsítése engedett, ahogy a másik listában láthattuk.

A Horizon Worlds felületén már saját világgal rendelkező felhasználók emailben értesültek az új változásokról az UploadVR értesülései szerint, amelyben egyúttal a Meta megkérte őket, hogy jelöljék saját tartalmukkal kapcsolatban a korhatár-besorolást. Azaz hogy az adott terület bármely közönség számára biztonságos, vagy pedig valamilyen felnőtt tartalommal bír. Amíg a készítők nem teszik meg a besorolást, addig az automatikusan felnőtt tartalomnak minősül.

Ahogy a szabályokból látszik, azok eléggé homályosak, és a tartalomkészítőket nem segítik az egyértelmű besorolásban, hogy mi számít szuggesztív vagy explicit tevékenységnek. Ha a Horizon Worlds szélesebb körben is elérhető lesz, akkor a helyi szabályozóknak is biztosan lesz még néhány észrevétele, például a marihuána és dohánytermékek népszerűsítésével kapcsolatban. A szolgáltatás egyelőre csak az Egyesült Államokban, Kanadában és június óta az Egyesült Királyságban elérhető Oculus Quest 2 headseten keresztül, egyelőre eleve csak 18 éven felüliek számára. A vállalat már idén nyáron szeretné a megoldást Európában más országokra is kiterjeszteni, és a távolabbi jövőben webalapú verzió is szerepel.