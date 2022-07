A Carbon nyelvet szánná a Google a C++ utódjának

A Google a torontói Cpp North eseményen mutatta be új Carbon nevű programozási nyelvét, amit elmondása szerint a C++ utódjának szán, a nyelv dokumentációját már elérhetővé tette – írja a The New Stack. A keresőóriás nem először szánja magát arra, hogy egy régebbi, sok esetben lassan fejlődő nyelvet kivált egy újabb, azzal kompatibilis nyelvvel. Az elmúlt évek során a Google nyelvei közül különösen népszerűvé vált például a Golang, amit szerverek és elosztott rendszerek fejlesztésének céljából hoztak létre, eközben az eredetileg JavaScript alternatívájaként kiadott Dart webes programozási nyelv a Flutter megjelenéséig nem tudott meghódítani szélesebb köröket.

Az eseményen a Google is hangsúlyozta a modernebb nyelvek előnyeit, és korábbi példákon futtatta le, hogy a Java utódjaként érkezett Kotlin, valamint iOS-en az Objective-C-t leváltó Swift, vagy akár a JavaScriptet kiterjesztő TypeScript jelentősen megkönnyítik a fejlesztői munkát és orvosolják az elődök hiányosságait, ez a cél a Carbonnal is.

Bár többen állítják, hogy a C++ utód szerepének betöltésére ott a Mozilla berkeiből indult, majd tavaly a Rust Foundation zászlaja alá vonult Rust, a Google-mérnök Chandler Carruth kiemelte, hogy a Rust nem rendelkezik azzal a kétirányú együttműködési képességgel, mint ami például megvan a Java és a Kotlin közt, ez pedig nehezíti a migrációt, egy C++-os ökoszisztéma körülményesen mozgatható át a Rust környezetébe. A Carbon ezzel ellenben teljes mértékben együtt tud működni oda-vissza a meglévő C++ kódokkal.

A Google hozzátette: a Carbon nem kiegészítője a C++-nak, hanem alapvetően más szerkezetet és elemeket használ, de könnyen elsajátítható azok számára, akik a C++-ban otthonosan mozognak. A keresőcég ígérete szerint a jövőben olyan eszközök is érkeznek a fejlesztőknek, amik automatikusan átalakítják a C++-ban írt kódokat Carbonba, hogy könnyebb legyen azok felhasználása. A csapat egy beépített csomagkezelő létrehozását is tervezi, ami a C++-ból hiányzik.

A projekt dokumentációja nyilvánosan hozzáférhető a GitHubon. Bár a Carbon belsős Google-projektjént indul, a fejlesztőcsapat szeretné, ha év végére sikerülne 50 százalék alá csökkenteni a hozzájárulását, idővel pedig egy független alapítványnak adni, ahol a fejlesztést önkéntesek folytathatják.