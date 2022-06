Menetrendszerűen dupláz a PCIe 7.0

2025-ben elkészülhet a PCI Express csatolószabvány legújabb, 7.0-s verziója, mely mondhatni menetrendszerűen duplázza az előd átviteli kapacitását, ezzel párhuzamosan szintén jellemző rá, hogy a piacérettségét tekintve jócskán megelőzi a korát. A szabványt gondozó PCI-SIG a szokásos éves fejlesztői konferenciáján rántotta le a leplet a legfontosabb újdonságokról.

Ahogy korábban is, úgy ebben az esetben is a linksebesség további feljebb tornászásáról szól az új specifikáció, így a PCI-SIG közleménye szerint a PCIe 7.0-nak megfelelő eszközök akár 512 GB/másodperces kétirányú kommunikációra lesznek képesek a sztenderd 16 sávos csatolót használva.

forrás: PCI-sig

Összehasonlításképpen ez az érték a négyszerese a PCIe 5.0 által kínált csúcstempónak és kétszerese a PCIe 6.0 által kínált maximumnak - jóllehet még az előbbinek megfelelő hardverek is épphogy elérhetők kereskedelmi forgalomban, utóbbi szabvány pedig csak idén év végére érheti el a végleges állapotát.

Az ezeknél is újabb, most bejelentett PCIe 7.0 szabvány az energiahatékonyság növelésére és a késleltesés további csökkentésére fókuszál majd, valamint a PCIe 6.0-hoz hasonlóan immár PAM4-re, magyarul a négyszintű impulzusamplitúdó-modulációra épül, ami az 5.0-s verzióig bezárólag alkalmazott NRZ-t, vagyis nullára vissza nem térő kódolást váltja.

A PAM4 bevezetése azért szükséges, mert már a PCIe 5.0 is a rendkívül magas, 30 GHz-es frekvenciatartományban üzemel. A jelenleg alkalmazott NRZ-vel még feljebb kellene tornászni a már amúgy is magas frekvenciát, amely a tervezőket és a gyártókat egyaránt komoly kihívások elég állítaná. Az új, PCIe 7.0 szabvány esetében várhatóan így szükségessé válhat az alaplapi áramkörök jelentős áttervezése, a komplexitást azonban részben kompenzálhatja, hogy már egy egysávos kapcsolaton keresztül is 32 GB/s-os linksebesség sajtolható ki a rendszerből a PCIe 7.0 szabvány szerint.