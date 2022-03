Frissítve: Kiberbiztonsági kompetenciát vásárolt a Google

Frissítés: az Albhabet és a Mandian magyar idő szerint kedden délben bejelentették, hogy aláírták a felvásárlásról szóló szándéknyilatkozatot. A tranzakció során az Alphabet 5,4 milliárd dollárt fizet készpénzben a vállalatért.

Egyszerre vetette ki a hálóját a SolarWinds támadások felderítésében aktívan közreműködő Mandianra a Google és a Microsoft. A hét elején kiszivárgott információk szerint a Google kifejezett célja, hogy túllicitálja versenytársát annak érdekében, hogy a Mandian kiberbiztonsági kompetenciáját beépítse termékportfóliójába, illetve szárnyait bontogató felhős üzletágát erősítse vele.

A Mandiant 2013 legvégén akvirálta a FireEye mintegy 100 millió dollár készpénz és majdnem 900 millió dollár részvényért cserébe (a cég mostani piaci értéke meghaladja a 5,25 milliárd dollárt). A két biztonsági céget ugyanabban az évben (2004) alapították, a FireEye elsősorban a biztonsági fenyegetéseket kiszűrő szoftveres megoldásokra koncentrált, a Mandiant azonban a "forensic" tevékenységéről volt ismert.

Az alapító-cégvezető, Kevin Mandia az Egyesült Államok légierejének speciális egységénél szolgált informatikai nyomozóként, majd leszerelése után a versenyszférában több vállalatnál is megfordult, mielőtt 2004-ben Red Cliff néven saját vállalatot alapított volna. 2006-ban a cég felvette a Mandiant nevet.

A Mandiant jogelődje legutóbb a SolarWinds kibertámadások kapcsán került be a hírekbe. Az Egyesült Államok állami intézményeit, illetve számos Fortune 500 céget is megcélzó támadássorozat mintegy 9 hónapon keresztül, észrevétlenül zajlott, a 2020 márciusban indult offenzívát a FireEye szakértői csípték el 2020 végéhez közeledve. A FireEye-nak egyébként Magyarországon is számos ügyfele van, köztük a Magyar Nemzeti Bankkal és az Országos Rendőr-főkapitánysággal.

A felvásárlásról szóló pletykák hatására a Mandiant részvényeinek árfolyama 16%-kal emelkedett a hétfői kereskedési napon a New York-i Értéktőzsdén.