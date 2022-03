Bezárja különálló videós alkalmazását az Instagram

Kevesebb mint négy évet élt az Instagram különálló videós alkalmazása, amely a hosszú videós formátumot igyekezett elterjeszteni a szolgáltatásban. Az IGTV-t külön le kellett tölteni a felhasználóknak az alkalmazásboltokból, hogy megnézhessék az Instagramon kezdődő és az appban folytatódó hosszabb videós tartalmakat. A vertikális videókat előtérbe helyező appot az Instagram a YouTube versenytársának szánta, de az önálló videós alkalmazást fájóan kevesen akarták letölteni.

A búcsú érezhető volt már akkor is, mikor 2020-ban az Instagram törölte az IGTV ikont a felületéről. Majd 2021-ben az IGTV márka "Instagram TV"-re változott, és az egy órás videóhossz megérkezett a fő szolgáltatásba is. Most pedig elérkezett a bejelentés, hogy a Meta nem támogatja többé az IGTV alkalmazás fejlesztését, és március közepén teljesen eltűnik a megoldás az alkalmazásboltok polcairól. Ezzel együtt megszűnik a korábban IGTV hirdetéstípusnak hívott, majd In-Stream videós hirdetésre keresztül típus is, amellyel az egy percnél hosszabb videókba lehetett reklámokat illeszteni.

Persze az Instagram videós törekvéseinek nincs vége az IGTV gyors nyugdíjazásával, csak a koncepció változik. A TikTok sikereire a vállalat 2020-ban az Instagramba közvetlenül beépített Reels rövidvideós funkcióval válaszolt. Az új megoldás már a kezdetektől jobban teljesített az IGTV-nél, többek közt mivel az indiai felhasználóknak a TikTok helyett egy ésszerű megoldást jelent a formátum használatára.

Már márciusban elkezdődik a Reels továbbfejlesztése és központba helyezése. Egy új hirdetési típus is érkezik, ami a tartalomkészítőket fogja ösztönözni, hogy végre ne a TikTok-on is közzétette videóikat osszák meg újra az Instagramon. Emellett a TikTok automatikus feliratozó funkciója is megérkezik az Instagram videókba, ami részben a halláskárosultakat támogatja majd, de általában véve a hang nélküli instagramozást is segíti. A funkció gépi tanulás használatával készíti valós időben a feliratokat, így várhatóan idővel egyre pontosabb lesz. A feliratozás kezdetben 17 nyelven lesz elérhető, de a magyar nyelv nem szerepel az indulócsomagban.