Jövőre tovább növekedhet a szerverpiac

A szerverek szállítási volumenét tekintve átlagosan 4-5 százalékos növekedést jósol a piackutató. Az eladások továbbra is elsősorban az észak-amerikai adatközpontokra koncentrálódnak majd, körülbelül 13-14 százalékos éves gyarapodást feltételezve.

Emellett a TrendForce egy kedvezőbb és egy kedvezőtlenebb szcenáriót is felállított: Amennyiben a világjárványt jövőre sikerül hatékonyan kordában tartani, illetve ezzel együtt a nemzetközi logisztika és a komponensellátás is visszatér a normális kerékvágásba, a gyártók nagyobb mértékben növelhetik szállításaikat. Ennek hála a komplett szerverek piacának éves növekedése elérheti az 5-6 százalékot, az ODM (bérgyártók) növekedési üteme pedig a 15 százalékot is súrolhatja.

A kedvezőtlenebb forgatókönyv szerint a világjárvány tovább erősödik majd, amely a világgazdaság egészét visszafogva nagyban befolyásolná a vállalatok beruházási hajlandóságát is. Ebben az esetben a szerverszállítások becsült éves növekedése legfeljebb 3-4 százalék lehet, az ODM gyártók gyarapodása pedig éppen csak elérheti a 10 százalékos.

A TrendForce jelenleg úgy látja, hogy az ellátási problémák negyedévről negyedévre enyhülnek majd, amely nagyban hozzájárul az említett gyarapodáshoz, a piac lendületét pedig több tényező mozgatja majd. Az Intel Sapphire Rapids és az AMD Genoa platformok megjelenése pedig ösztönzőleg hathat a szerverek cseréjére, illetve az adatközpontok infrastruktúráinak frissítésére.

A piac általános vélekedése szerint a világjárvány által generált igények, például a munkavégzésben bekövetkezett változások miatti új normák továbbra is a felhőpiac motorjai lesznek. A kutatócég szerint továbbá a nagy felhőszolgáltatók várhatóan igyekeznek még több régiót létrehozni, megfelelve egyes piacokon a szigorú adatszuverenitási előírásoknak.