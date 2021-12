Megjött az eSIM a Telenorhoz, de nem mindenkinek

Ígéretének megfelelően az év végén bevezette portfóliójába az eSIM szolgáltatást a Telenor Magyarország, ezzel a cseh többségi tulajdonban lévő cég a három nagy hazai operátor közül utolsóként állt a technológia mellé. A cég ugyanakkor egyelőre csak a vállalati ügyfélkör részére biztosítja az újdonságot (a lakossági ügyfeleknek a jövő év első felében válik elérhetővé), melynek legfőbb hasznát széles körben éppen ez a szegmens tapasztalhatja majd meg a jövőben.

A Telenor által most bevezetett eSIM megoldás pont úgy működik, mint a konkurencia által használt rendszer, azaz egy szoftveres megoldással teszi lehetővé, hogy mobilhálózathoz kapcsolódjanak az okoseszközök, és funkcióiban meg is haladják a klasszikus SIM kártyákat: az eSIM funkciói távolról is aktiválhatóak és egyszerre akár 10 előfizetést is képesek kezelni.

Az eSIM aktiválásához csak internetkapcsolatra van szükség a készüléken, így a Telenor által nyomtatott formában kibocsátott QR kódról az előfizető saját maga aktiválhatja: a digitális termék megvásárlását követően a beüzemelés azonnal elvégezhető.

A szolgáltató weboldalán szereplő információk alapján a telenoros eSIM-re is elsősorban mobilkészülék-fókuszú megoldásként tekint a szolgáltató, mely a legtöbb, a cég által forgalmazott eSIM-képes okostelefonnal kompatibilis (beleértve az Apple eSIM-es iPhone szériáit és a modern Samsung Galaxy okostelefonokat). Az oldalról az is kiderül, hogy az eSIM-igénylés díjmentes és egyelőre csak a vállalati kapcsolattartón keresztül intézhető.

A vállalati ügyfelek egy része számára az eSIM ugyanakkor nem a mobilkészülékek használatának kényelmesebbé, adott esetben biztonságosabbá tétele révén járhat majd előnyökkel. A különféle, mobilhálózaton keresztül internetre csatlakozó eszközök sokaságával rendelkező, ilyen flottákat üzemeltető cégeknél az eszközök beüzemelése lényegesen egyszerűbbé válhat a jövőben, ahogy egy esetleges szolgáltatóváltás is egyszerűen, távolról levezényelhető anélkül, hogy adott esetben akár több ezer terminálban kelljen fizikailag SIM-et cserélni - nem beszélve arról, hogy egyes eszközök méretét tovább lehet csökkenteni, ha elhagyható róluk a fizikai SIM-foglalat.