A Facebook kénytelen túladni a Giphyn

A CMA vizsgálatának második fázisában megerősítést nyert, hogy az akvizíció sérti, valamint korlátozza a közösségi platformok közötti versenyt, így a Metának máris el kell adnia a tavaly mintegy 400 millió dollárért felvásárolt Giphyt.

Stuart McIntosh, a CMA vizsgálatát vezető független vizsgálócsoport elnöke nyilatkozatában azt mondta: "A Facebook és a Giphy közötti összefonódás máris eltávolított egy potenciális kihívót a hirdetési piacról. Beavatkozás nélkül az összefonódást pedig lehetővé tenné, hogy a Facebook még tovább növelje már ígyis jelentős piaci erejét a közösségi médiában. Azzal, hogy a Facebookot a Giphy eladására kötelezzük, közösségi médiafelhasználók millióit védjük, és elősegítjük a versenyt és az innovációt a digitális reklámozásban."

A CMA még 2020 júniusában indított meg vizsgálatát. A konklúzió szerint a közösségi oldal bárkitől megtagadhatja a Giphy használatát, vagy azért cserébe felhasználói adatokat kérhet olyan nagy konkurenseitől, mint a TikTok, a Twitter, vagy épp Snapchat. A hatóság szerint ezzel csak még nagyobbra nőhetne a Facebook már amúgy is tetemes piaci ereje és befolyása.

A CMA továbbá megjegyzi, hogy hosszabb távon az Egyesült Királyságban is versenykorlátozó hatású lenne a felvásárlás. A Giphy korábban sikerrel húzott be néhány nagy hirdetőt, melyek reklámjai megjelentek az animált GIF platformon. A PepsiCo több országra ki akarta terjeszteni hirdetéseit, amelyről azonban a Facebook megjelenését követően végül inkább letett a vállalat.

A Facebook még tavaly májusban jelentette be, hogy felvásárolja az egyik legismertebb animált GIF platformot, azaz a Giphyt. A felek akkor nem árulták el a megállapodás pontos részleteit, korabeli értesülések szerint a közösségi óriás nem kevesebb mint 400 millió dollárt ajánlott a 2013-ban alapított szolgáltatásért. A tranzakció már ekkor felvetett néhány versenyügyi aggályt. A The Verge-nek nyilatkozó Josh Hawley szenátor akkor azt mondta, addig nem lenne szabad a Facebooknak új felvásárlásokat indítania, amíg a cég korábbi üzletei kapcsán versenyügyi vizsgálat alatt áll. A szenátor szerint a Giphy akvizíciójával a közösségi óriás célja, hogy még több adatot gyűjthessen be felhasználóiról.