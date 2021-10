Kikosarazta a RISC-V nagy ígérete az Intelt

Jelen állás szerint tehát nem kerül az Intel tulajdonába a mindeddig legígéretesebb, RISC-V alapokra építő chiptervező. A Bloomberg szerint a két fél sem az üzlet anyagi feltételeiben, sem pedig fontos termékstratégiai kérdésekben nem tudott megegyezni, vagyis nagyrészt abban, hogy a SiFive fejlesztéseit milyen módon kamatoztatná a chipgyártó. A kútba esett üzlet miatt a SiFive most a nyilvános részvénykibocsátásban (initial public offering, IPO) gondolkozik, miközben nyitott marad egy esetleges kedvezőbb felvásárlási ajánlatra.

Webinár: Kubernetes egyszerűen (x) Regisztrálj a SUSE november 4-i, ingyenes Rancher webinárjára! Innovatív megoldást mutatunk Kubernetes környezetekhez. Regisztrálj a SUSE november 4-i, ingyenes Rancher webinárjára! Innovatív megoldást mutatunk Kubernetes környezetekhez.

Webinár: Kubernetes egyszerűen (x) Regisztrálj a SUSE november 4-i, ingyenes Rancher webinárjára! Innovatív megoldást mutatunk Kubernetes környezetekhez.

Utóbbi még akár az Apple-t is jelentheti. Szeptember elején több olyan álláshirdetés is megjelent, miszerint a cupertinói vállalat sem akar lemaradni az egyre népszerűbb RISC-V implementációjában. Az Apple vélhetően most felméri, hogy az utasításarchitektúra hosszútávon mennyire felelne meg ökoszisztémája igényeinek, amennyiben pedig az előzetes munkálatok pozitív eredményt mutatnak, nem zárható ki, hogy a RISC-V egyszer átveszi az ARM szerepét a hardveres és szoftveres fejlesztésekben.

Az RISC-V nagy előnye, hogy nyílt fejlesztésű, illetve ezzel együtt teljesen ingyenes, vagyis az ARM-mal szemben nem kell licencdíjat fizetni a használatáért. Ezen szempontok, illetve az utasításarchitektúrában rejlő fejlesztési potenciál már elegendő motivációt jelenthet az Apple számára. Miközben az Nvidia minden erejével azon van, hogy véglegesítse az ARM felvásárlását, az elmúlt hónapokban egyre több nagy és ismert iparági szereplő jelentette be, hogy beáll a RISC-V mell. Pár hónapja épp az Intel adta hírül, hogy egy fejlesztői platformot hoz létre a RISC-V-s chipjeiről ismert SiFive jövőbeni fejlesztéseinek gyártáshoz.

A Bloomberg nem sokkal korábban arról beszélt, hogy az Intel akvirálhatja a RISC-V-alapú processzorokat fejlesztő chiptervezőt. A forrás szerint a tavaly még 500 millió dolláros értékűre becsült startup egy 2 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot kapott a félvezetőpiac legnagyobb szereplőjétől. A SiFive nagyteljesítményű RISC-V processzorok fejlesztésével foglalkozik, amellyel többek között az ARM-nak állítana konkurenciát.