Már a RISC-V-t kóstolgatja az Apple

Az álláshirdetés alapján a cupertinói vállalat sem akar lemaradni az egyre népszerűbb RISC-V implementációjában. Az Apple vélhetően felméri, hogy az utasításarchitektúra hosszútávon mennyire felelne meg ökoszisztémája igényeinek, amennyiben pedig az előzetes munkálatok pozitív eredményt mutatnak, úgy nem zárható ki, hogy a RISC-V egyszer átveszi az ARM szerepét a hardveres és szoftveres fejlesztésekben.

A hirdetés olyan, a RISC-V-t utasításarchitektúrát ismerő programozókat keres, akiknek az ARM vector ISA-ja sem jelent újdonságot, vagyis az Apple által jelenleg széles körben alkalmazott architektúrában is otthonosan mozognak. Elvárás továbbá a ASM és C nyelvek kiváló ismerete, valamit alkalmazása. A részletes leírás szerint a jelölt gépi tanuláshoz, gépi látáshoz, illetve természetes nyelvek feldolgozáshoz (NLP) kapcsolódóan egyaránt kaphat feladatokat.

A fejlesztők a vállalat Core Operating Systems csoportját gyarapítanák, tehát azt a részleget, ahol az iOS-t és a macOS-t is fejlesztik. A leírás utal arra, hogy az Apple-nél már korábban elkezdték a RISC-V-s munkálatokat ("... team which is implementing innovative RISC-V solutions ..."), vagyis nem a szóban forgó hirdetéssel kerülhetnek be az első utasításarchitektúrával foglalkozó szakemberek a fejlesztőcsapatba.

Az RISC-V nagy előnye, hogy nyílt fejlesztésű, illetve ezzel együtt teljesen ingyenes, vagyis az ARM-mal szemben nem kell licencdíjat fizetni a használatáért. Ezen szempontok, illetve az utasításarchitektúrában rejlő fejlesztési potenciál már elegendő motivációt jelenthet az Apple számára. Az elmúlt hónapokban egyre több nagy és ismert iparági szereplő jelentette be, hogy beáll a RISC-V mell. Legutóbb épp az Intel adta hírül, hogy egy fejlesztői platformot hoz létre a RISC-V-s chipjeiről ismert SiFive jövőbeni fejlesztéseinek gyártáshoz.

Az Apple egyébiránt épp az ARM-ra való komplett átállás utolsó lépcsőjénél jár. A vállalat tavaly mutatta be a saját tervezésű M1 processzorára épülő első Maceket, amelyeket hamarosan további konfigurációk követhetnek. A cég ezzel várhatóan 1-2 éven belül teljesen megszabadul az Inteltől, amely nagyjából 15 évig szállított CPU-kat számítógépeihez. Mindeközben az ARM oldaláról nyugtalanító hírek érkeznek, a meghatározó tervezőcéget ugyanis az Nvidia szeretné felvásárolni, mely tranzakció több nagy partnernek sem tetszik. A legutóbbi hírek alapján valószínűleg nem jön létre az akvizíció, az Apple azonban vélhetően ettől függetlenül folytatja a RISC-V nyújtotta lehetőségek feltérképezését.