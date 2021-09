Korea ismét odacsapott a Google-nak

Nem áll jól a Google szénája Dél-Koreában - az ország versenyhatósága kedden bejelentette, hogy egy versenyjogi eljárás lezárását követően mintegy 177 millió dollárnyi dél-koreai wonra bünteti a céget azért, mert az visszaélt erőfölényével az okostelefonos operációs rendszerek szegmensében.

A dél-koreai versenyhatóság, a Kore Fair Trade Commission (KFTC) a vizsgálati szakaszban feltárta, hogy a Google megakadályozta az androidos mobilgyártókat, hogy más operációs rendszereket (akár forkolt Androidot) telepítsenek okostelefonjaikra, mégpedig úgy, hogy csak az a partner kaphatott Google Mobile Services licencet, mely vállalta, hogy aláírja az úgynevezett "antifragmentációs megállapodást" (angol rövidítése alapján AFA).

A KFTC döntése kapcsán a Google kijelentette, a hatóság mérlegelése során nem vette figyelembe, hogy a cég "programja" hozzájárult a hardver- és szoftverkörnyezet jelentős innovációjához, illetve ahhoz, hogy a dél-koreai mobilgyártók és fejlesztők komoly világsikereket érjenek el.

az első samsung okosórán még forkolt android futott

A koreai versenyhatóság az ügy során egyébként egy érdekes, némi aktualitással bíró példával is szolgált, felhívva rá a figyelmet, hogy a Samsung 2013-ban először egy Android forkkal telepítve dobta piacra az első Galaxy Gear okosóráját, majd a Google nyomására végül Tizenre váltott okosóráinál, és az érintett modell rendszerét is inkább a házon belül fejlesztett OS-re frissítette 2014-ben. Az eset érdekessége, hogy a Samsung és a Google éppen idén májusban jelentették be, hogy a koreai cég új okosóráin ezt követően már a Wear OS egyedi felhasználói interfésszel ellátott verziója fut majd.

A most kiszabott büntetés rövid időn belül a második koreai találat, amit a Google ellen visz be az ázsiai ország. Augusztus végén a szöuli parlament egy olyan törvényt szavazott meg, mely megtiltja a Google és az Apple számára, hogy a piacterek, illetve a piactereken keresztül közvetetten bonyolított pénzügyi tranzakcióira kizárólagos kezelői jogot formáljanak. A helyi médiában csak Anti-Google törvénynek nevezett jogszabály éppen a mai napon lépett hatályba Dél-Koreában.