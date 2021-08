Háromszorosára ugrott a Western Digital nyeresége

A Western Digital 4,91 milliárdos bevételt könyvelt el a második naptári negyedévben, amely 15 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 4,29 milliárd dollárt. A vállalat nyeresége lényegesen nagyobb mértékben nőtt, a 622 millió dolláros nettó profit ugyanis mintegy 320 százalékkal haladja meg a tavalyi 148 milliót. Ehhez hozzá járul, hogy a haszonkulcs 6,5 százalékponttal 31,8 százalékra javult. Nem csoda, hogy David Goeckeler, a WDC elnök-vezérigazgatója abszolút elégedett vállalata teljesítményével.

Első számú konkurensével, vagyis a Seagate-tel ellentétben a Western Digital a kliensekbe szánt háttértárak piacán tudott nagyobb mértékben nőni. A konzumer merevlemezekből és SSD-kből befolyt 2,16 milliárd dolláros összeg 13 százalékkal múlja felül a 2020 hasonló időszakában elért 1,9 milliárdot. A WDC szerint a notebookokba és asztali gépekbe szánt HDD-k mellett az SSD-kre is számottevően nőtt az igény. A felhasználási területet illetően pedig a gaming, a videós rendszerek, illetve a személygépjárművek jelentették a húzóágazatokat.

Az adatközpontokba szánt termékek és megoldások kategóriája 6 százalékos javulást mutat az előző év hasonló időszakához képest. Ennek hála a tavalyi 1,68 milliárd dolláros bevételhez képest 1,77 milliárd folyt be a Western Digital kasszájába. A gyártó megjegyzi, hogy kapacitásrekordot könyvelhetett el a nagyvállalati termékek kategóriájában: a 104 exabájtos leszállított kapacitás minden korábbi értéket felülmúl.

Utóbbi nem meglepő, az elmúlt hónapokban publikált különféle piackutatásokból és jelentésekből már látszott, hogy szokatlanul sok kiszolgáló (és tároló) fogyott, amelyek számottevő részébe merevlemezek (is) kerültek. Közleményében a WDC megjegyzi, hogy a nagyvállalati SSD-i iránt is nőtt az igény, miközben a flash-alapú termékek egy újabb nagy felhőszolgáltató adatközpontjába kerültek be.