Lélegzetvisszafojtva várja Korea a Samsung vezérének szabadulását

Dél-Koreában mostanra gyakorlatilag nemzeti érdekké vált, hogy a Samsung idén januárban bebörtönzött első emberét, a csebolt apja súlyos betegsége, majd tavaly bekövetkezett halála óta vezető Lee Jae-yong mielőbb szabadlábra kerüljön, amire most, az augusztus 15-i állami ünnep alkalmával minden esélye meg is lehet. A kegyelmi eljárás során helyi beszámolók szerint a közvélemény és a politika is Lee mellett sorakozott fel, miután a kialakult helyzet az ideiglenesen vezető nélkül maradt óriáscégnek és a dél-koreai gazdaságnak is komoly károkat okozhat.

Lee-nek idén januárban kellett azonnali hatállyal börtönbe vonulnia Lee Jae-yongnak, miután az illetékes bíróság egy tavaly újranyitott vesztegetési ügy kapcsán két és fél év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a csebol csúcsán aktuálisan álló örököst. Lee apja betegségének kezdete óta vezette az óriásvállalatot, ám elődjéhez hasonlóan több alkalommal is konkrét vesztegetési ügyekkel és vesztegetési kísérletekkel összefüggésben került reflektorfénybe.

Mind közül a legsúlyosabb az a 2017-ben az ítélethozatali fázisba ért ügy volt, mely a dél-koreai elnökig is elért, illetve annak bukásához is vezetett. Lee-t akkor a bíróság öt év letöltendő szabadásvesztésre ítélte, amiből ténylegesen egy évet töltött le.

Tavaly augusztusban azonban a legfelsőbb bíróság felülbírálta a szabadon engedéssel kapcsolatos végzést, majd a perújrafelvételt követően az eredetileg kiszabott büntetési tétel felére, két és fél évnyi, azonnal végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte az örököst. Lee tavaly decemberben a tárgyalás záró szakazában nyilvánosan bocsánatot kért tetteiért, egyben közölte, nem adja tovább a stafétát gyermekeinek, ezzel az alapító unokáját követően várhatóan már nem a dinasztia valamelyik tagja kapja meg a cég legfelsőbb vezetői pozícióját.

A kegyelmi kérvényt meglehetősen szokatlan módon a Samsung egyik társ-vezérigazgatója, Kin Kinam terjesztette elő a dél-koreai elnöki hivatalnak azzal az indokkal, hogy Lee visszatérése a vállalat élére "létszükséglet" a jelen helyzetben.

Bár a Samsung napi működésére nem gyakorolt látható hatást Lee távolmaradása a vezetéstől, a cég működési struktúrája hosszú távon predesztinálja, hogy a fontosabb stratégiai döntések nem születnek meg időben. Ilyen döntés lehet a 17 milliárd dollár értékű amerikai beruházás véglegesítése, illetve jóváhagyása, emellett szakértők kiemelik, hogy a Samsung 2016 óta nem hajtott végre számottevő akvizíciót, melynek oka szintén a legfelsőbb vezetés jogi és büntetésvégrehajtási afférjaira vezethető vissza.