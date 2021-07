Indul az új MacBook Prók gyártása

A Digitimes értesülése szerint az Apple már megegyezett a beszállítókkal a notebookokhoz szükséges különféle komponensek részleteiről. A felsőkategóriás notebookok több újítást is bemutatnak majd, amelyek között az élen áll a kijelző. Iparági források szerint az iPad Prók után a MacBook Prók is megkapják Liquid Retina XDR néven marketingelt paneleket. Ez mini-LED típusút kijelző jelent, amely háttérvilágítását nagyjából 10 000 darab, külön vezérelhető LED biztosítja. Ily módon megvalósítható az úgynevezett local dimming, vagyis az egyes fényforrások csoportjának fényereje függetlenül szabályozható.

A kassza nem vész el, csak átalakul – Budapesten! (x) A Tesco dedikált IT fejlesztői divíziója, a Tesco Technology Budapesten teszi le a kényelmes és kockázatmentes bolti és online vásárlás alapjait. A Tesco dedikált IT fejlesztői divíziója, a Tesco Technology Budapesten teszi le a kényelmes és kockázatmentes bolti és online vásárlás alapjait.

A kassza nem vész el, csak átalakul – Budapesten! (x) A Tesco dedikált IT fejlesztői divíziója, a Tesco Technology Budapesten teszi le a kényelmes és kockázatmentes bolti és online vásárlás alapjait.

Az iPad Pro esetében ez 1 000 000:1 arányú kontrasztot, illetve 1000 nites fényerőt jelent 1600 nites csúcsérték mellett, így vélhetően az új MacBook Próknál is hasonló értékekre lehet számítani. A mini-LED kompromisszumnak tekinthető az OLED (vagy a micro-LED) felé vezető úton. A nagyobb méretű, a Pro termékek elvárásainak megfelelő OLED panelek továbbra is meglehetősen magas költséget jelentenek, ezért több más gyártóhoz hasonlóan az Apple sem vállalja az ezzel járó kockázatot, így jött a képbe a mini-LED.

A kijelző mellett a másik nagy fejlesztést a processzor jelenti majd. A házon belül tervezett, M1X jelöléssel érkező chip nyolc darab nagyteljesítményű, illetve kettő, a hatékony működésre fókuszáló maggal rendelkezik majd, amely a tavaly óta piacon lévő M1-hez képest lényegesen magasabb teljesítményt sejtet. A CPU-magokkal párhuzamosan a grafikus egység is fejlődik, nem is keveset. Az M1 8 darab végrehajtóegységének négyszerese, azaz 32 darab GPU-mag kerül a lapkába, amely jelentős ugrást sejtet. Az Apple azonban nem minden esetben teszi majd elérhetővé az összes magot. Bizonyos, vélhetően a gyengébben sikerült chipeknél csak 16 darab végrehajtó lesz aktív. Az erősebb GPU-val szerelt lapkáért vélhetően felárat kér majd az Apple, ahogy azt jelenleg is teszi az egyes konfigurációknál.

A körítés is fejlődik, aminek hála a processzor már akár 64 gigabájt memóriát is képes lesz kezelni, amely jelentős ugrás az M1 16 gigabájtjához képest. A Thunderbolt-kontroller is bővül, ami ezzel már négy port támogatására is képes lesz, a nagyobbik MacBook Pro igényeinek megfelelően. Ennél érdekesebb, hogy az Apple állítólag a dedikált HDMI portot, illetve az SD-kártya olvasót is visszahozza, sőt, valamilyen formában még a sokak által visszasírt MagSafe töltés is visszatérhet.