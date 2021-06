Hackerek törtek be az EA-hoz, vitték a FIFA forráskódját

Hackerek hatoltak be a világ egyik legnagyobb játékkiadó-játékfejlesztő cége, az Electronic Arts (EA) rendszereibe, ahol hozzáfértek a cég gyakorlatilag összes, jelentős népszerűségnek örvendő videojátékának forráskódjához - ismerte el a fejlesztőcég szóvivője a médiamegkeresésekre válaszul. A társaság szerint online játékosok személyes adatai nem kerültek veszélybe.

Az ominózus támadást június 6-án hajtották végre mindmáig ismeretlen hackerek, akik azt állítják, hogy teljes hozzáférésük volt az EA rendszereihez, beleértve a cég játékokhoz kapcsolódó szolgáltatásait működtető háttérrendszerekhez, illetve elloptak a cégtől mintegy 780 gigabájtnyi forráskódot. A támadók azt állítják, hogy többek közt a FIFA21, illetve a számos EA-játék alapját - többek közt a Battlefield-sorozatét is - jelentő Frostbite motor forráskódjához.

Szakértők szerint annak relatíve kicsi az esélye, hogy az ellopott forráskódot más játékok fejlesztéséhez felhasználná bármilyen, magára valamit is adó fejlesztőcég, az illetéktelenek kezébe jutó forrás ugyanakkor más veszélyeket is magába rejt. Így például lehetőséget ad új, játékspecifikus csalások megjelenésére, illetve nem utolsósorban ötleteket, fejlesztői kommenteket is lophatnak így egy fejlesztőcégtől.

A játékfejlesztő cégeket, stúdiókat érő kibertámadások napjainkban egyre gyakoribbnak számítanak, így emlékezetes eset volt a közelmúltban a Cyberpunk 2077 és a The Witcher játékokat fejlesztő CD Projekt Red elleni tavalyi támadás, de loptak már el forráskódot a Nintendotól is