Egy sor hasznos újdonsággal bővül a Firebase

Több újdonsággal is előrukkolt a Google az idén online megtartott, ötödik éves Firebase Summit konferencián, amelyekkel a fejlesztők részletesebb információkat szerezhetnek alkalmazásaik működéséről, illetve a felhasználók elérésében is nagyobb szabadságot kapnak. A Firebase-t használó alkalmazások száma egyébként szépen növekszik, tavaly ilyenkor a cég még 2 millió havi aktív appról számolt be, amely Firebase-re támaszkodik, mára azonban ez az érték 2,5 millióra nőtt. Az ügyfelek között olyan cégek is ott vannak, mint a Gameloft vagy az Alibaba.

HELYBEN LEZAVARHATÓ TESZTELÉS

Az egyik fő újítást a Firebase Emulator Suite-ban kell keresni, amellyel a platform backend termékeinek emulált verziói próbálhatók ki - a csomagban a Hosting, Realtime Database, Firestore, Cloud Functions, illetve a Cloud Pub/Sub mellett immár a Firebase Authentication is ott van. A megoldással így már a felhasználómenedzsment teljes folyamata tesztelhető, illetve a felhasználói azonosításra támaszkodó integrációs tesztek is elvégezhetők. Ezzel a fejlesztés szinte teljes munkafolyamata lokálisan végezhető el, nem kell hozzányúlni az élesben futó alkalmazáshoz - és potenciálisan kárt tenni abban.

A Firebase Hosting eközben új, preview csatornákkal bővül, így az egyes oldalakon elvégzett módosítások az élesítés előtt is megtekinthetők. A preview csatornára publikált oldalhoz egyedi URL is generálható, amelyet aztán a fejlesztőcsapat tagjai megoszthatnak egymás között.

A tavaly elrajtolt Firebase Extensions is új elemet kap: a Google a 2019-es Firebase Summiton jelentette be az előre csomagolt Firebase kiegészítőket, amelyekkel a gyakori feladatok automatizálhatók, illetve új funkciókkal egészíthető ki a platform. A kiegészítők sora most egy új, Preview címkés megoldással bővül a Detect Online Presence formájában: utóbbival a felhasználók és eszközök online jelenléte követhető az egyes appokban vagy webes felületeken - a megoldással játékok esetében például jelezhető a felhasználók felé, ha ismerőseik is éppen aktívak. Az erre vonatkozó adatokat a kiegészítő a Cloud Firestore-ban tárolja, a kiegészítő egyelőre alfa címkével próbálható ki.

SZOROSABB GOOGLE ANALYTICS INTEGRÁCIÓ

A Google az appok teljesítményének követését célzó Preformance Monitoring felületet is átalakította, az ígérete szerint immár áttekinthetőbb, emellett a keresőóriás több új Google Analytics API-t is bevezet a begyűjtött adatok egyszerűbb kezelése végett. Egész pontosan három új API-ról van szó, kezdve a Google Analytics 4 Measurement Protocollal, amellyel az appban rögzített különböző események, vagy eventek közvetlenül a Google Analyticsen naplózhatók. Szintén újdonság a Data API, amely a Google Analytics reporting adataihoz ad részletes hozzáférést, a harmadik friss interfész pedig az Admin API, amellyel az Analytics profil konfigurálható, illetve a felhasználói engedélyek kiosztását is lehetővé teszi.

Ugyancsak említést érdemel a BigQuery integráció kibővítése: azzal már régóta lehetőség van a Firebase-ből exportált adatok birtokában egyedi felhasználói szegmenseket létrehozni BigQueryben - mostantól pedig ezek a szegmensek vissza is importálhatók Firebase-be. Ezáltal a fejlesztők a platform különböző eszközeivel, mint a Remote Config vagy Cloud Messaging saját, egyedileg kijelölt szegmenseiket vehetik célba, például targetált promóciók kiszórásához. A Firebase újításainak részletes listájáért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó blogposztját.