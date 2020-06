EXKLUZÍV: júliustól gyökeres átalakulás jön a Telenornál

Új korszakába léphet Magyarországon a mobilhálózat-üzemeltetés július elsejével. A HWSW bennfentes forrásból származó, hivatalosan meg nem erősített információi szerint jövő szerdán cseh minta alapján új cégbe (CETIN Hungary Zrt.) szervezve, jogutódként kiválik a Telenor Magyarországból a mobilhálózat - azon belül is a rádiós hálózat (RAN), továbbá a passzív elemek, tehát tornyok és kiszolgáló berendezéseik - és az IT-infrastruktúra üzemeltetésért felelős részleg, illetve a szolgáltató teljes passzív és RAN infrastruktúra-eszközállománya. A Telenor Magyarországhoz hasonlóan a PPF többségi tulajdonában lévő részvénytársaság egyelőre elsősorban az anyavállalat magyar érdekeltségét fogja kiszolgálni, ám a későbbiekben minden lehetőség adott lesz rá, hogy más piaci szereplőknek - így akár versenytársaknak - is értékesítsen bizonyos hálózati erőforrásokat.

OSZD MEG ÉS URALKODJ!

A meglehetősen fiatal, alig több mint egy hónapja bejegyzett, több mint egymilliárd forintos jegyzett tőkével rendelkező CETIN Hungary üzleti modellje lényegében ugyanaz lesz majd, mint a szintén a PPF csoport tulajdonában lévő, prágai központú CETIN a.s.-nek, mely öt évvel ezelőtt, 2015. június 1-jével vált ki az O2 Csehországból. Az egyetlen lényeges különbség, hogy a CETIN Csehországban nem csak a mobilhálózat üzemeltetését végzi az O2 és más partnerek számára, hanem kiterjedt vezetékes infrastruktúra felett is rendelkezik.

A CETIN Hungary létrehozása, illetve a hálózatüzemeltetés egy részének külön cégbe szervezése alapvetően egy az egész világra ható, a mobilhálózatok költséghatékony üzemeltetését előirányzó trend első komolyabb hazai megnyilvánulása lehet. Több korábbi tanulmány és szakmai prezentáció mutat rá arra a trendváltozásra, melynek eredményeként a szolgáltatók egyre kevésbé ragaszkodnak a teljesen saját tulajdonú hálózathoz, miközben az outsourcing és megosztási hajlandóság erősödik. Ez a törekvés az 5G megjelenésével - melynek köszönhetően csak hazánkban (tíz)ezres nagyságrendű új telephelyet kellene néhány éven belül üzembe állítani - további megerősítést nyer.

A most létrejövő CETIN-hez hasonló infrastruktúra-cégek (szakmai nevükön TowerCo-k) akár a mobilszolgáltatóktól teljesen függetlenül, akár azok tulajdonaként több régióban is jelen vannak évek óta. Így mára több mint kétmillió mobiltornyot üzemeltet a kínai operátorok által létrehozott China Tower Corporation, de van ilyen infrastruktúra-üzemeltető cég Észak-Amerikában (American Tower) és Európában is (Deutsche Funkturm, Cellnex, illetve a Vodafone saját TowerCo-jának alapítása jelenleg is folyamatban van).

Az európai toronypiac fejlettsége - vélhetően a helyi szabályozási környezet bonyolultságából és a széttagozódott piacból fakadóan - jelentősen elmarad a globális átlagtól: Egy 2018-as felmérés szerint két éve a kontinensen működő összes mobil adótorony 31%-a volt TowerCo-k tulajdonában, ezek jelentős része - több mint 59%-uk - egy MNO kezében volt. Az akkori előrejelzések szerint idénre az arányok változhatnak, így az európai mobilhálózatok adótornyainak mintegy 34%-a lehet független TowerCo-k tulajdonában.

AZ ÉN TORNYOM, AZ ÉN HÁZAM!

A magyar toronypiac egészen a mobilkorszak kezdetétől mostanáig szinte teljes egészében az MNO-k saját tulajdonát képezte, a legnagyobb infrastruktúra-megosztási projekt a Telekom és a Telenor közt 2015-ben létrejött LTE800-as hálózatmegosztás volt, melynek jogszerűségét a Gazdasági Versenyhivatal azóta is vizsgálja. Két évvel ezelőtt a Telenor Magyarország országszerte becslések szerint mintegy 700 toronnyal és 4500 bázisállomással rendelkezett, ezzel megelőzve az 550 toronnyal és 3800 állomással rendelkező Vodafone-t, de jelentősen lemaradva a több mint ezer tornyot és 7000 bázisállomást birtokló piacvezető Magyar Telekomtól.

A kiszervezéssel az említett több száz torony tulajdonjoga, a rádiós hálózat valamint az állomások üzemeltetése új cég kezébe kerülhet, ezzel létrehozva az első, független hazai TowerCo-társaságot. A magyar CETIN emellett információink szerint átveszi a Telenor Csoport több tagja számára IT- és hálózatüzemeltetési munkálatokat végző, 2013-ban létrehozott, a Telenor kelet-európai érdekeltségeivel együtt 2018-ban a PPF tulajdonába került Telenor Common Operation feladatköreit is.

Az új cég létrejöttével és a két cég viszonyával kapcsolatos kérdésünkkel kerestük a Telenor Magyarországot, ahol a közös tulajdonoshoz, a PPF Csoporthoz irányítottak minket. Amint az anyacégtől hivatalos választ kapunk, cikkünket frissítjük.