Búcsúzik a Python 2.7

Megérkezett a nyelv 2-es főverziójának utolsó frissítése, a Python Software Foundation a jövőben a Python 3 ágra fókuszál.

Utolsó frissítéséhez ért a Python 2.7, a Python Software Foundation a jövőben nem ad ki több patch-et a programozási nyelv 2-es főverziójához. A héten megjelent Python 2.7.18-as frissítéssel a fókusz teljes egészében a Python 3-ra helyeződik át. A 2.7-es ágat a szervezet immár 11 éve frissíti - noha a támogatás végét eredetileg 2015-re tervezte, azt végül öt évvel meghosszabbította, 2020. január 1-ig, majd további több mint négy hónappal egészen mostanáig.

Ez alatt az idő alatt a CPython core fejlesztői szorgosan készítették a bugjavításokat és frissítéseket, ami a Python 2-es és 3-as ágainak szétválásával egyre nagyobb feladatnak bizonyult - főleg az olyan nagyszabású projektekkel, mint a PEP (Python Enhancement Proposal) 466-tal érkező funkciók backportolása. 2014-ben ugyanis a Python 2.7, annak dacára, hogy már akkor is a Python 3 volt a nyelv preferált ága, és elviekben már nem érkeztek új funkciók a 2-es főverzióhoz, széles körű webes elterjedtsége miatt megkapta a 3.4-ben bevezetett OpenSSL modult, elkerülendő a Python 2.7 eredeti, elavult OpenSSL megoldásából adódó biztonsági kockázatokat.

A nyelv készítője, Guido van Rossum még 2008-ban jelentette be a Python 3-at, persze ahogy az várható volt, a nagyvállalatoknak hosszú időbe telt átmozgatni kódbázisaikat az új verzióra. Többek között a Dropbox, a Facebook és az Instagram is széles körben használja termékeiben a programozási nyelvet - ahogy a ZDNet is rámutat, a Dropboxnál (ahol egészen tavalyig Guido van Rossum is dolgozott), 2015-ben indult meg a mintegy négymillió sor kód migrálása, amit csak 2018 szeptemberében tudott befejezni a cég. Ugyanígy a különböző Linux disztribúcióknál is rendkívül összetett és hosszas feladatot jelentett az átállás.

A Python 2 tehát búcsúzik a Python Software Foundationtól származó ingyenes, hivatalos frissítésekről - persze a nyílt forrású projekthez harmadik feleknek továbbra is lehetőségük van javításokat szállítani, akár díjazás ellenében. A Python népszerűsége egyébként a fejlesztők körében folyamatosan növekszik, a SlashData nemrég közzétett jelentése szerint a JavaScript után stabilan a ranglista második helyét foglalja el, 8,4 milliós fejlesztőbázissal világszerte.