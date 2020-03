Az NMHH is átállt a távmunkára, többeknek felmondtak a napokban

Ahogy számos más, alapvetően irodai munkavégzéssel működő cégnél vagy szervezetnél, úgy a hírközlési és média területet szabályozó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) is átálltak a napokban a távoli, otthoni munkavégzésre a dolgozók egészségének védelme érdekében. A szervezetnél ezzel párhuzamosan - nem a veszélyhelyzetre való tekintettel - több munkaviszony-szerződés is megszűnik.

TÁVMUNKÁBAN A HATÓSÁG

Az NMHH működésében a határozathozatali, piacfelügyeleti munka meghatározó szerepet tölt be, ennek a két területnek a jelenlegi működésével kapcsolatban tettünk fel kérdéseket a hatóság Intézményi Kommunikációs Osztályának. A koronavírus-világjárvány emellett a jelenleg is zajló 5G-s frekvenciaértékesítési folyamat kimenetelére is hatással lehet, erről is kérdeztük az intézményt, valamint arról, hogy igazak-e azok a HWSW tudomására jutott információk, melyek szerint a hatóság a napokban több munkavállalójával felbontotta a munkaviszonyt.

az nmhh budapesti székháza

A hatóságtól kapott válaszok alapján az NMHH-nak a vészhelyzet kihirdetését követő rövidebb, mint egy hét alatt sikerült átállítani szinte teljes egészében távmunkára. A hatóságnál felállt egy Járványügyi Operatív Bizottság, mely a megváltozott helyzethez igazodva hozta meg azokat a döntéseket, melyek a dolgozók egészségének megóvása érdekében szükségesek voltak, illetve átszervezte a munkavégzést, ügyeleti rendszert vezetett be.

A szervezet állítása szerint a szükséges hatósági munkát távmunkában, elektronikus úton, illetve belső futárszolgálat támogatásával továbbra is zökkenőmentesen ellátja, a piacfelügyeleti helyszíni hatósági ellenőrzéseket átütemezi, illetve felügyeleti tevékenységében az elektronikus és papíralapú ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt. A hatóság figyelme jelen helyzetben elsősorban a szolgáltatásnyújtás folyamatosságára irányul, adatszolgáltatások igénylése során pedig figyelembe veszi a szolgáltatók teherbíró képességét.

Az NMHH-nál kérdésünkre közölték, "bíznak benne", hogy a jelenleg is folyamatban lévő 5G-s frekvenciaértékesítési eljárás kimenetelére nem lesz hatással a járvány. Az értékesítési folyamat jelenleg még nem ért az érdemi szakaszba, mivel a hatóság árverési nyilvántartásba vételéről született határozata jogvitát eredményezett, mely információink szerint jelenleg is tart. A hatóság nem bocsátkozott találgatásokba azt illetően, hogy ennek a jogvitának a jelen helyzetben mikor lehet vége, és mikor kezdődhet el az érdemi, licitálási szakasz.

"KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEZETEK"

Úgy tudjuk, hogy a vészhelyzet kihirdetését követően röviddel az NMHH több munkatársával is közölte, hogy májustól nem tart igényt a munkájára. Ezt az értesülést a hatóság kérdésünkre megerősítette, az érintett munkavállalók számát azonban nem közölte.

Az NMHH-tól kapott válasz szerint 2020. május 1-jei hatállyal több munkavállaló távozik az NMHH-tól, tekintettel a különleges jogállású szervezetekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. számú törvény rendelkezéseire. A parlament 2019 végén fogadta el ezt a törvényt, mely a különleges jogállású szervezetek számára kötelezővé teszi az új jogszabály szerinti jogviszonyra történő áttérést 2020. május 1-től. Ennek a folyamatnak a munkajogi előkészítése már ez év januárjától zajlik - nyilatkozta lapunknak a hatóság.

A törvény szerint az új szerződéseket 2020. április 23-ig kell megkapnia minden munkavállalónak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság azonban méltányosságból úgy döntött, hogy egy hónappal korábban, 2020. március 23-án értesíti minden munkavállalóját arról, hogy jogviszonyukat miként rendezte. Mivel a törvény hatályba lépését a vészhelyzeti jogszabályi változások nem érintették, a munkajogi döntéseket is az eredeti határidőben meg kellett hozni - áll a szervezet válaszában.