Kétmilliárd felhasználónál jár a WhatsApp

A csevegőapp a Facebook második alkalmazása, amely átlépi a kétmilliárdos határt.

Komoly mérföldkőhöz érkezett a WhatsApp, a Facebook tulajdonában lévő csevegőalkalmazás bejelentette, már több mint kétmilliárd felhasználót tudhat maga mögött. A szolgáltatás 2018-ban érte el az 1,5 milliárdos, 2016-ban pedig az egymilliárdos felhasználóbázist. A Facebook így már két alkalmazást tudhat magáénak, kétmilliárdot meghaladó felhasználószámmal - a közösségi oldal fő appja 2,5 milliárdnál jár. A 2009-ben megjelent WhatsAppot a közösségi óriás 2014-ben vásárolta fel, azért elképesztő, 19 milliárd dollárt csengetett ki.

A látványos felhasználószámot bejelentő blogposztjában a vállalat a biztonságra helyezte a hangsúlyt, kiemelve, hogy a szolgálatatásban elküldött privát üzeneteket alapértelmezetten végpontok közötti titkosítással védi. A cég nem véletlenül emelte ki a szolgáltatásban alkalmazott titkosítást, annak kapcsán ugyanis több országban is ellenállásba ütközik: ahogy a TechCrunch is kiemeli, a vállalatra Ausztrália, az Egyesült Államok, illetve a legnagyobb piacának számító India is komoly nyomást gyakorol a titkosítás elhagyására - utóbbi régióban egyébként az app mintegy 400 millió felhasználóval rendelkezik.

A WhatsApp vezérigazgatója, Will Cathcart a The Wall Street Journalnak nyilatkozva arról beszélt, a nyomás dacára a vállalat nem tervezi, hogy kikapcsolná a titkosítást a csevegőalkalmazásban - ugyanakkor azt is hozzátette, hogy metaadatokat kiad a hatóságoknak, amennyiben azok hasznosnak bizonyulnak egy-egy nyomozás során.

Cathcart a vállalat későbbi terveire is kitért, megerősítve, hogy a Facebook a tavalyi bejelentéseknek megfelelően összekapcsolni igyekszik csevegőszolgáltatásait, így várhatóan a WhatsApp és a Messenger között is átjárhatóságot biztosít majd, legalábbis ami az appok fő funkcióit illeti. A kezdeményezést, amelyről a Facebook egy éve beszélt először, nem mindenki fogadta pozitívan - felmerült a kérdés, hogy az átalakulás során vajon az Instagram és a Messenger titkosításán fog javítani a cég a platformok közti kommunikáció érdekében, vagy éppen a WhatsApp titkosítását csökkentené. Ugyancsak problémát jelenthet a felhasználók különböző platformokon tárolt adatainak potenciális összekapcsolása, amely kapcsán már több adatvédelmi szerv is megszólalt.