Már 2,5 milliárd felhasználónál tart a Facebook

Az elemzők jóslatait túlszárnyalva, a Facebook 2019 negyedi pénzügyi negyedévében 21,1 milliárd dolláros bevételt szerzett, vagyis az egy évvel ezelőtti eredmény 25 százalékával többet. A nyereség viszont 7 százalékos növekedéssel "mindössze" 7,3 millárd dollár, ami főleg annak tükrében számít kevésnek, hogy 2017-ről 2018-ra még 61 százalékos volt a növekedés.

A felhasználói bázis továbbra is folyamatosan nő, már 2,5 milliárd havi aktív és 1,66 milliárd napi aktív felhasználónál tart, de eközben a vállalat hirdetési bevételeiben is lassulás figyelhető meg. Az egy főre jutó átlag bevétel (ARPU) a tavalyi negyedévben 8,52 dollár volt, míg egy évvel ezelőtt 7,37 dollár. A legtöbbet még mindig az amerikai felhasználók hozzák a cégnek, fejenként 41,4 dollárral, az európaiak pedig 13,2 dollárral.

A vállalat a Facebook csökkenő ARPU eredményének ellensúlyozásaként egy új grafikont is villantott a pénzügyi negyedéves jelentésben, mely a teljes "Facebook alkalmazáscsaládból" eredő bevételekről szól. A Facebook appot, a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot együttvéve 2,26 milliárd felhasználó nyitja meg a cég szolgáltatásait minden egyes nap. Havi szinten pedig 9 százalékkal 2,89 milliárdra nőtt a felhasználók száma. A felsorolt alkalmazások egy felhasználóra leosztva 7,38 dollárt hoztak 2019 utolsó negyedévében, míg egy évvel ezelőtt 6,52 dollár volt az eredmény.

Növekvő kiadások

A kiadások is egyre csak nőnek. Az előző évhez képest 34 százalékkal 12,2 milliárd dollár lett a kiadások összege. Ennek része többek közt, hogy a vállalat beleegyezett 550 millió dollár kifizetésébe egy csoportos perben, melynek vádjai szerint a cég arcfelismerő algoritmusa megsértette az Illinois-i biometrikus adatokról szóló adatvédelmi törvényt.

A legnagyobb részét a kiadásoknak viszont az alkalmazotti költség adja, mivel a létszám is 26 százalékkal nőtt 2018 negyedik negyedévéhez képest. Csak 2019-ben 9300 új embert vettek fel a vállalathoz. Úgyhogy mostanra közel 45 ezren dolgoznak a Facebooknak teljes állásban, amelyből 1000 fő kifejezetten adatvédelmi mérnökként.

Arccal az adatvédelem felé

Az adatvédelmi speciálisták munkájának egyik fontos eredménye, hogy pár nappal ezelőtt a vállalat kiadta végre az Előzmények Törlése azaz Clear History funkcióját, amelyet gyakorlatilag a Cambridge Analytics botrány óta emleget. A magyar nyelvű alkalmazásban a megoldás a beállításokon belül az Adatvédelmi hivatkozások között jelenik meg "A Facebookon kívüli tevékenységeid megtekintése vagy leválasztása" fejezetcím alatt. "A Facebookon kívüli tevékenység az olyan aktivitások összefoglalása, amelyek a vállalkozások és szervezetek megosztanak a velük folytatott interakcióidról, például az alkalmazásaikban és webhelyeiken tett látogatásaidról." - foglalja össze a felhasználói leírás. Mostantól a funkcióval törölhetőek lesznek az előzmények, de a cég figyelmeztet, hogy ekkor csak a felhasználó Facebookon kívüli előzményeinek és fiókjának összekapcsolása szűnik meg, de a vállalkozásoktól továbbra is láthatóak lesznek hirdetések a Facebookon folytatott tevékenységek alapján.

Az adatvédelmi területen elkezdett fejlesztések a jövőben is folytatódnak, ami továbbra is növeli majd a költségeket. A tartalommoderációs eszközök, a biztonsági beállítások, a gyűlöletbeszéd elleni fellépés és a választások befolyásolásának lehetőséget csökkentő eszközök is mind súlyos összegekbe kerülnek. Mark Zuckerberg az elemzői konferenciahíváson a fejlesztések kapcsán hozzátette, hogy a következő évtizedben többet szeretne koncentrálni a világos, érthető kommunikációra. Meglátása szerint az előző évtizedben sok probléma abból eredt, hogy kedvelhető cég akartak lenni, és nem merték a nézeteiket elég tisztán kifejezni, mert tartottak a felhasználói reakcióktól.

Szóval mostantól az ígéret szerint a vállalat egyértelműbb lesz az elveivel kapcsolatban, és a "kedvelhetőség" (lájkolhatóság) helyett inkább a felhasználók bizalmára, megértésére fog fókuszálni. Pár példát is említett a vezérigazgató, mely szerint tovább fog dolgozni a titkosításon, akkor is, ha sokak szerint a titkosított csatornák a "rossz embereket" támogatják. Továbbá hangot szeretne adni azoknak az embereknek, akiket a velük egyet nem értő cenzúra szeretne elnyomni. Ezenkívül a kisebb cégeket is szeretné segíteni a célzott hirdetésekben, akkor is, ha sokak szerint inkább a prémium szolgáltatások felé kellene haladni a hirdetésekkel szemben - festette fel Zuckerberg a fejlesztési irányokat.

Összességében viszont a profit lassulásának és a kiadások nagyléptékű emelkedésének a befektetők nem örültek, úgyhogy a bejelentés utáni órákban a Facebook részvényárfolyama közel 7 százalékkal esett.